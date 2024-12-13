Вопрос: у соседей есть столько избыточных мощностей-то? Бытует мнение, что нет.

Сегодня ВС РФ в качестве назидания за поведение киевского политического руководства, подначиваемого коллективным Западом, произвела очередной массированный удар по объектам энергосистемы Украины. По традиции, украинская сторона, разумеется, преувеличивает масштаб ущерба, однако отрицать тот факт, что этот ущерб значительный, особенно, учитывая тот факт, что украинская энергосистема после всех предыдущих ударов дышала на ладан, бессмысленно.

И вот, сегодня «Укрэнерго» сообщила о том, что запросила у соседних стран — Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии — 13 447 мегаватт-часов электроэнергии в качестве импорта в течение суток, с максимальной мощностью в 1 098 МВт. Не уверены, что именно столько электрогенерации Украина потеряла сегодня в рамках массированного удара, но факт остаётся фактом: сегодня энергосистеме страны поплохело.

Как уже отмечалось неоднократно, масштаб повреждений энергосистемы Украины огромен, и ещё одного—двух ударов, подобным сегодняшнему, она может просто не пережить. Впрочем, киевскому политическому руководству всё это безразлично: Россия неоднократно предупреждало, что если ВСУ будут продолжать свои террористические с точки зрения международного гуманитарного права атаки по территории РФ, то на них будет ответ. Сегодня этот ответ и «прилетел».

Пройдёт немного времени, и жители Украины наконец-то начнут винить в бедах страны тех, кто в них в первую и последнюю очередь и виноваты: киевское политическое руководство. Никто не мешал Киеву послушно выполнять условия Минских соглашений. Но оно решило доиграться до боевых действий с Россией, хотя священным долгом государства является избегание конфликтов при любой возможности. А таких возможностей Киеву давали огромное количество.