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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле повторили, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
Москву устроит только полное выполнение всех её требований. Ничего меньше.

Всякий раз, когда уже даже на Западе в его максимально ангажированном и не терпящем альтернативного мнения информационном пространстве упоминают о плачевном состоянии Украины и её крайне мрачном будущем, если оно вообще у Украины будет, предельно ясно намекая на необходимость политико-дипломатического разрешения данного кризиса, в Киеве проворачивают очередное действие, призванное все подобные инициативы погасить и пресечь на корню.

Так, позавчера официальный Киев при прямом участии военнослужащих США (по-другому не бывает, потому что дальнобойные вооружения обязательно используют американские технические средства целеуказания) осуществил атаку ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Сам аэродром и его инфраструктура не пострадали, поскольку ракеты были сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, от удара возмездия это ни в коем случае не должно было Украину защитить: в конце концов, ущерб мог быть, и мог быть значительным.

И вот, сегодня утром массированный удар, формально маркированный Минобороны России как «ответный», хотя всем понятно, что он планировался задолго до провокационного удара ВСУ по Таганрогу (это было видно по сообщениям о тренировочных, подготовительных к удару полётах стратегической авиации ВКС России), был произведён. Добивается энергосистема Украины, страна продолжает погружаться в депрессию во всех смыслах этого слова, Киев продолжает агрессивную невменяемую риторику. В общем, всё по-старому.

А если всё по-старому, то и говорить не о чем. Собственно, сегодня это, пусть и другими словами, заявили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких предпосылок для переговоров с Киевом как не было, так и нет, поскольку украинская сторона их исключает.

Здесь необходимо понимать, что за дипломатическим языком Пескова кроется полное нежелание Москвы идти на переговоры с Киевом. Да, свои условия РФ озвучила, это полная демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины, признание новых территориальных реалий и снятие с РФ всех рестрикций («санкций»), но, по большому счёту, за ту цену, что была заплачена Россией за данный конфликт, этих условий будет откровенно маловато. Поэтому боевые действия будут продолжаться, ну а киевское политическое руководство в данном случае исполняет роль полезных инфантов.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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В Киеве соревнуются в риторике после очередного массированного удара ВС РФ по энергосистеме Украины
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Backardi
15:08
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Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
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