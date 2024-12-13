Вам не в риторике надо соревноваться, а устанавливать рекорд скорости бега в Москву на подписание мирного договора, который устроил бы Россию.

Как мы уже много раз отмечали, киевское политическое руководство для того и было поставлено на свои посты, чтобы беспрекословно служить иностранным интересам и жертвовать Украиной в рамках иллюзорного процесса по «ослаблению» России и нанесению ей «стратегического поражения». Только полной невменяемостью на уровне экстремизма и выполнением чужого заказа можно логично описать действия официального Киева, который каждый день раз за разом выпрашивает у России массированные удары по и так уже с трудом справляющейся с задачами энергосистеме Украины.

Что ж, выпросить очередной массированный удар по энергосистеме Киеву удалось: он был произведён сегодня утром с использованием, как сообщается, порядка двухсот беспилотников «Герань-2» и 94 ракет разных типов, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». В результате удара были нанесены колоссальные повреждения ещё функционировавшим остаткам энергосистемы Украины. Понятно, что удары такого рода необходимо продолжать, дабы накопительный эффект наконец-то дал необходимый результат, так что будущее у Украины во всех смыслах мрачное.

Впрочем, что касается украинского политического руководства, то эти удары никак его не отрезвляют. Сегодня в Киеве настоящий чемпионат по отрыву от реальности и различным риторическим приёмам. Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «террором» (при этом Зеленский «забыл» упомянуть, что имеет место удар возмездия за истинно террористический удар ракетами ATACMS по российскому военному аэродрому в Таганроге), и, дескать, что только «международная сильная массовая реакция» способна остановить происходящее.

Не остался в стороне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, воспользовавшийся возможностью, чтобы, представьте себе, потребовать от Запада двадцать систем противовоздушной обороны. Почему двадцать, а не, скажем, сто двадцать или тысячу, непонятно.

К сожалению, пока в Киеве не дойдут до осознания того простого объективного факта, что во всех бедах и лишениях Украины виновато исключительно её политическое руководство, удары, подобные сегодняшнему, будут продолжаться до тех пор, пока во всех розетках Украины прочно не установится напряжение в 0 вольт. Нельзя было доигрываться до вооружённого конфликта со сверхдержавой: нужно было исполнять Минские соглашения, тем более что Украина обязана была это делать решением Совбеза ООН. Впрочем, мыслить в таком ключе для нынешних «деятелей» в Киеве — это слишком сложно. Ведь мыслить клипами, шаблонами и истериками гораздо легче.