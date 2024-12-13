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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массированный удар крылатыми и гиперзвуковыми ракетами нанесён утром по энергосистеме Украины
Формально — возмездие за незаконные действия Киева. По факту, конечно, всё было спланировано сильно заранее.

Как уже много раз повторяло российское военно-политическое руководство, нанесение ВСУ незаконных и террористических по своей сути ударов по территории России, тем более западным оружием с задействованием для этого западных военнослужащих и военно-технической базы — это действия в высшей степени контрпродуктивные, причём страдать от этих действий впоследствии приходится мирному населению Украины. Но киевские политические функционеры непреклонны в своих фантазиях, поэтому продолжают провоцировать ВС РФ на одно возмездие за другим.

Пару дней назад допровоцировались, применив ракеты ATACMS для удара по военному аэродрому в Таганроге. И хоть никаких существенных повреждений аэродрому нанесено не было по причине перехвата и отклонения ракет, от ответного удара это Украину, как вы понимаете, никак не должно было уберечь. И вот, сегодня утром по и без того дышащей на ладан энергосистеме Украины был нанесён очередной массированный удар. Формально Минобороны России назвало этот удар ударом возмездия за применение ATACMS, однако по факту данная риторика только вредит российскому оборонному ведомству, поскольку нетрудно догадаться, что в реальности данный массированный удар планировался сильно заранее, и тренировочные вылеты стратегических бомбардировщиков также проводились ещё до применения Киевом ракет ATACMS.

Как бы то ни было, удар был нанесён: в нём принимали участие беспилотники «Герань-2», служившие в качестве средства разрядки поставленных Украине Западом средств противовоздушной обороны, затем спустя несколько часов по объектам полетели крылатые ракеты Х-101, Х-59, Х-69, «Калибр» и Х-22, баллистические ракеты, а также гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал».

Судя по географии нанесения ударов, добивалась энергосистема на западе Украины. Сообщается, что после ударов в стране массово пропало электроснабжение, однако пока рано делать выводы: отключение потребителей, скорее всего, является мерой предосторожности для предотвращения перегрузки подстанций в результате уничтожения их соседок.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о приостановке выработки энергии пятью из девяти оставшихся под контролем Украины энергоблоков атомных электростанций. Но, опять же, обычно это явление крайне временное.

В любом случае, невзирая на «ответную» риторику Минобороны России, удары, подобные сегодняшнему, должны наноситься регулярно. Официальный Киев не ценит такое доставшееся ему от ушедшей высокоразвитой цивилизации благо, как электроэнергия, иначе бы столь разнузданно в плане боевых действий себя не вёл. А обнуление энергетического потенциала Украины на данный момент уже является исключительно защитным фактором для России: чем меньше энергии, тем меньше беспилотников может производиться для ВСУ в кустарных условиях. На резервных генераторах много не произведёшь: во-первых, дорого, во-вторых, в случае тотального блэкаута главным генератором (уж простите за этот каламбур) инфляции в стране станет именно топливо.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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В Кремле повторили, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
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Backardi
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Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
15:08
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Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
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