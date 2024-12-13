Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша опять поднимала в небо самолёты на фоне российского массированного ракетного удара по западной Украине
Польша продолжает этими действиями очень сильно раздражать инфантильное киевское политическое руководство.

С некоторых пор Польша всегда, когда ВС РФ наносят массированный или групповой удар по объектам на Украине, непосредственно расположенным или прилегающих к западным областям страны, поднимает в небо авиацию, дабы в случае чего пресечь проникновение российских ракет в польское воздушное пространство. Прецеденты уже были: пару раз ВС РФ намеренно заводили ракеты в польское воздушное пространство, чтобы напомнить Варшаве о том, что системы противовоздушной обороны у неё, по сути, нет, и что вести себя на международном треке следует максимально скромно. Как ни странно, Варшава действительно стала вести себя скромнее, но традицию с активизацией авиации в случае ударов по территории западной Украины сохранила.

Так, польское оборонное ведомство предупредило граждан, проживающих на приграничных с Украиной областях, что шум авиации был связан с вышеуказанными действиями польских вооружённых сил.

В целом, данные действия очень сильно раздражают инфантильное киевское политическое руководство. Киев неоднократно просил страны коллективного Запада и те государства, которые по неизвестным причинам себя к коллективному Западу причисляют (например, та же самая Польша), содействовать Украине в перехвате российских ракет. При этом в Киеве совершенно не осознают, что для соответствующих стран это станет приговором.

Вообще, обращать внимание на официальный Киев давно уже не стоит: его представители давно утратили связь с реальностью, занимаются провокациями, а когда их провокации доводят до массированных ударов по своей энергосистеме, то моментально забывают о том, что сами в этом виноваты, и начинают кричать на весь белый свет. Как мы уже отмечали, это поведение свойственно избалованным детям. Коими, собственно, и являются киевские политические функционеры, внезапно для себя осознавшие, что Украина для Запада является не более чем «расходником» в конфликте против России.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша #энергетика
+
Написать комментарий (0)
В Кремле повторили, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
3
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
4
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
51
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
34
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
11
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
12
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
9

Сейчас обсуждают

Такой то
15:28
свинку вконтактик забанил?
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
FelsheR-zzzzz
15:23
На украину сажай, пока тихо, там хлопцив не хватет!
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
bernig
15:20
3050 это истинный кал,все мы помним тесты и отзывы с днс на нее .а не то что ты сам выше написал.Она истинная какашка.ты справку когда покажешь ??
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Mr Vavavalka
15:19
РКН сам нарушает конституцию по статье цензура, задолбал этот уже ркн своими запретами, всех на этот дебильный ВК сгонять, как скот, коррупцией пахнет, ибо глава Газпром медия что владеет ВК это бывши...
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
Застенчивая Катя
15:17
Все русские славяне в России говорят САБЛЯ, а всякие недославяне не из России, например из польши или венгрии говорят ШАБЛЯ - вот ты себя и выдал "славянин".
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
Пвик Кеп
15:15
Вы посмотрите, что творится с зарплатами у водителей, стропальщиков, сварщиков, крановщиков и т.д. Растут и ещё как...
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
Backardi
15:14
Имбецилы покупают 6600, и страдают, особенно отбитые из за нервного потрясения становятся шизами как ты, норм же люди купив 3050 понимают как блогеры их облапошили насчёт гомна 6600
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
vlad196
15:13
Просто не в бровь, а в глаз, любителям Линукса на заметку!
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Alexey B
15:12
Это ж РЫНОК!!! И так почти во всех областях - хочешь получить полноценную информацию - добудь её сам. Ибо остальные источники - как Ивано Сусанин - лишь "полупроводники"...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Михаил Петров
15:12
Заводы сначала сносят. Строят ЖК, а потом, если повезет, строят черт знает где. Раньше были заводы, работали люди в пешей доступности.
В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем