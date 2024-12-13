Польша продолжает этими действиями очень сильно раздражать инфантильное киевское политическое руководство.

С некоторых пор Польша всегда, когда ВС РФ наносят массированный или групповой удар по объектам на Украине, непосредственно расположенным или прилегающих к западным областям страны, поднимает в небо авиацию, дабы в случае чего пресечь проникновение российских ракет в польское воздушное пространство. Прецеденты уже были: пару раз ВС РФ намеренно заводили ракеты в польское воздушное пространство, чтобы напомнить Варшаве о том, что системы противовоздушной обороны у неё, по сути, нет, и что вести себя на международном треке следует максимально скромно. Как ни странно, Варшава действительно стала вести себя скромнее, но традицию с активизацией авиации в случае ударов по территории западной Украины сохранила.

Так, польское оборонное ведомство предупредило граждан, проживающих на приграничных с Украиной областях, что шум авиации был связан с вышеуказанными действиями польских вооружённых сил.

В целом, данные действия очень сильно раздражают инфантильное киевское политическое руководство. Киев неоднократно просил страны коллективного Запада и те государства, которые по неизвестным причинам себя к коллективному Западу причисляют (например, та же самая Польша), содействовать Украине в перехвате российских ракет. При этом в Киеве совершенно не осознают, что для соответствующих стран это станет приговором.

Вообще, обращать внимание на официальный Киев давно уже не стоит: его представители давно утратили связь с реальностью, занимаются провокациями, а когда их провокации доводят до массированных ударов по своей энергосистеме, то моментально забывают о том, что сами в этом виноваты, и начинают кричать на весь белый свет. Как мы уже отмечали, это поведение свойственно избалованным детям. Коими, собственно, и являются киевские политические функционеры, внезапно для себя осознавшие, что Украина для Запада является не более чем «расходником» в конфликте против России.