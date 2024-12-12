То есть, то, о чём вас предупреждали сразу и во все трубы, вы осознали только сейчас? Мы правильно поняли? Уровень элит в США — форменная катастрофа.

Тридцать одна единица. Именно столько танков M1 Abrams поставили США на Украину, дабы затянуть с первого дня предрешённый исход боевых действий в рамках российской специальной военной операции. То, что M1 Abrams абсолютно не годятся для украинских реалий, ничего не смогут противопоставить ВС РФ, являющихся одной из трёх в мире армий первого класса, и, в сути, бесполезны как боевая техника в данных реалиях, американских политических функционеров предупреждали все: от бывших кадровых военных до просто доморощенных экспертов.

В Вашингтоне голоса разума не слушали и продолжали гнуть свою линию. В итоге догнулись до того, что признали, что «Абрамсы» в данном кризисе показали себя из рук вон плохо и не смогли изменить ход боевых действий. По крайней мере, до осознания реальности созрел советник уходящего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, M1 Abrams не показали себя так, как на это рассчитывала администрация Белого дома.

На что рассчитывали в США, отправляя 31 танк, учитывая, что Украина столько теряет в неделю, неясно. В масштабах данного конфликта даже 310 танков не сыграли бы никакой позитивной для ВСУ роли. В любом случае, эпопея уходящей невменяемой администрации США заканчивается. А будет ли новая администрация хотя бы чуть более адекватной, покажут примерно первые 100 дней её работы. Возлагать какие бы то ни было надежды точно не стоит.