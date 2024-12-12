России пора начать считать применение «Орешника» по военным заводам во Франции оправданным. Ох, кто-то тогда заверещит.

Страны коллективного Запада благодаря, по сути, запредельному уровню сдержанности российского политического руководства, не чувствуют на себе прямых силовых последствий проводимой ими неадекватной внешней политики. По большому счёту, вся Западная Европа уже давно заслужила демонстративных, воспитательных массированных ударов ВС РФ по своим военным объектам. Тем не менее, пока что российское политическое руководство избегает скатывания конфликта в запредельную эскалацию, и от этого на Западе чувствуют абсолютно фиктивную безнаказанность. И продолжают наглеть, наглеть и ещё раз наглеть.

Так, сегодня посол Франции на Украине заявил, что Франция продолжит поставлять Украине крылатые ракеты SCALP (французская версия Storm Shadow) и считает удары по объектам на территории России «легитимными целями» для ВСУ.

Как уже отмечалось нами много раз, уровень юридической и международно-правовой подготовки современных западных функционеров столь катастрофически низкий, что проводить им лекции приходится простым писателям новостей. Дело в том, что Украина обозначила данный кризис как оборонительный — в своих границах в том виде, в котором их воспринимает Киев. Это значит, что никакого права наносить удары по территории России в том виде, в котором эту территорию воспринимает Киев, страна не имеет. Поэтому любые атаки ВСУ по территории РФ автоматически обозначаются как террористические, вносятся в соответствующий список, а тех, кто отдавали приказы на их осуществление, будут впоследствии судить за терроризм.

В свою очередь, Россия воспринимает текущий конфликт как специальную военную операцию на территории Украины, поэтому может наносить удары туда, куда захочет. Вот такое военное неравенство, которое Киев сам себе обозначил ещё 24 февраля 2022 года. Если хочешь бить по территории России — объявляй войну, лишайся поддержки коллективного Запада, потому что в противном случае при объявлении войны это автоматически сделает Запад участником конфликта, и воюй собственными силами.

Что до Франции и других спонсоров Украины, то они ещё не понимают, что на них, вероятнее всего, будут наложены репарации в пользу России за ущерб, нанесённый ей переданным ВСУ западным вооружением. Влезать в этот конфликт страны Запада не должны были, а раз влезли — понесут за это ответственность в наиболее болезненном для них виде: материальном.