Это многое бы объяснило.

В тот же день, как правительство президента Башара Асада в Сирии рухнуло, не оказав никакого сопротивления вооружённым экстремистам из запрещённых в России террористических группировок, МИД РФ резко изменил риторику, перестал называть их террористами и стал применять «новояз» в духе «вооружённой оппозиции». Данная смена риторики свидетельствует о том, что Москва готова вступать в контакт с новыми сирийскими властями, поскольку это соответствует российским внешнеполитическим интересам.

В частности, для России немаловажной задачей является сохранение своего военного присутствия в Сирии — пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и базы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Причин как минимум две: присутствие ВС РФ в Средиземном море, а также снабжение Африканского корпуса Минобороны, которое осуществляется во многом именно через российские базы в Сирии.

И вот, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что РФ близка к заключению с новыми сирийскими властями соглашения/сделки о сохранении российских военных баз в Сирии. Ситуация при этом остаётся нестабильной по причине пока ещё не устаканившегося политического положения в Сирии, но в целом уточняется, что достижение такого соглашения вполне реально.

Вообще, происходящее в очередной раз демонстрирует, насколько невменяемыми и неадекватными являются представители коллективно-западного политического класса, раз России даже со вчерашними террористами общий язык найти можно, а с этими деятелями — нет. Украину в этой ситуации вообще даже упоминать как-то неудобно, там с восприятием руководством страны объективной действительности всё совсем плохо.