Наследие ушедшей высокоразвитой цивилизации.

В России действует весьма полезная практика по народному голосованию за символы, которые появляются на новых денежных знаках. Темой новой версии 1000-рублёвой банкноты был выбран Приволжский федеральный округ, и гражданам было необходимо выбрать, какой конкретно символ Приволжья будет изображён на новой купюре. И вот, сегодня ЦБ РФ сообщил, что в голосовании победило судно (теплоход) на подводных крыльях «Метеор».

На втором месте в голосовании разместился Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост через Волгу. Также в голосовании участвовали многие достопримечательности Приволжского федерального округа. Скорее всего, на 1000-рублёвой купюре будут также изображены и они.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, теперь дело за художниками ЦБ и «Гознака», которым предстоит создать композицию из выбранных на голосовании символов.

Что до главного победителя в лице «Метеора», то это пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ещё в советские времена. За счёт конструктивных особенностей данные суда могут развивать огромную для теплоходов скорость и эффективно перевозить пассажиров по рекам и крупным каналам. До недавних пор все «Метеоры» в России являлись наследием ушедших советских времён высокоразвитой цивилизации, но примерно пять лет назад их производство было решено возобновить.