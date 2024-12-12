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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО предложил Европе перенаправить часть социальных выплат на оборону
А где же безграничное коллективно-западное богатство? А, нет его, да? Как же так вышло-то?

Коллективно-западные функционеры продолжают позволять себе заявления, в которых они, по всей видимости, не отдают себе отчёт. Взять вот хотя бы свежий комментарий генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который он позволил себе сделать в рамках выступления в европейском подразделении Фонда Карнеги.

Как вы знаете, на протяжении десятилетий нас «кормили» сказками про бесконечное богатство коллективного Запада. На практике, как выясняется, всё, мягко говоря, не так радужно (вернее, оно-то, конечно, радужно, но не в том смысле), как это пытаются изобразить сами западные страны. Так, Марк Рютте заявил, что если страны НАТО хотят обеспечить свою безопасность, то им необходимо выделять на оборону свыше 3 % от своего валового внутреннего продукта.

Всё бы ничего, но дальше Рютте позволил себе совсем уж странное заявление. По его словам, если иной возможности добиться этой цели нет, то европейским странам необходимо урезать часть пенсионных и социальных выплат, перенаправив их на оборону. По мнению Рютте, Европа тратит 25 % своего дохода на пенсии и соцобеспечение, и если хоть часть этих средств направить на военные нужды, то получится «построить сильную оборону».

Не знаем, как на этот выпад отреагирует европейское общество. Обычно за такие вопиющие предложения функционеры должны уходить в отставку, но в «демократическом» и «свободном» мире так не принято. Следует понимать, что Европа сама целиком и полностью виновата в том, что обозлила Россию и в одностороннем порядке разорвала с ней нужные в первую и последнюю очередь самой Европе экономические связи. По-хорошему, действующих в ЕС функционеров надо вежливо попросить на выход, и заменить их хотя бы на минимально вменяемых, понимающих, что если продолжать агрессивную риторику и действия, то для Европы это закончится абсолютной катастрофой. Ведь Старый Свет только в самом начале этого пути, а денег уже нет.

#россия #политика #экономика #нато #евросоюз #психиатрия
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