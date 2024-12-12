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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что хочет «достичь соглашения» по Украине
И бросать поддержку Киева для этого нельзя.

Украинский кризис «достал» всех. И простых украинцев, которым даже если конфликт завершится сегодня же, ещё многие-многие годы придётся жить с веерными отключениями электроснабжения и всего, что с ним связано. И западных обывателей, которые не понимают, почему при коллапсирующих западных экономиках их функционеры позволяют себе тратить народные деньги на «помощь» Украине. И Россию, которой приходится пусть и абсолютно без надрыва, но всё же тратить колоссальные ресурсы на принуждение Киева и западных столиц к миру и необходимому Москве соглашению по формированию новой архитектуры безопасности.

Каких-либо разночтений в вопросе освещения украинского кризиса становится всё меньше, а это значит, что западные политики могут потихоньку-помаленьку «сливать» данный «кейс» на свалку истории. Начать, по всей видимости, собирается администрация Дональда Трампа во главе с самим избранным президентом.

Так, в комментарии изданию TIME Трамп заявил, что его целью является достижение соглашения по Украине. При этом избранный президент США добавил, что это не значит, что он бросит Украину на произвол судьбы. Наоборот: по его мнению, чтобы иметь рычаги давления и добиться соглашения, нельзя отказываться от поддержки Киева.

В общем, идёт типичная риторическая игра. Дело в том, что возможность заключить какую бы то ни было «сделку» кроме той, на которую будет согласна Москва, давным-давно уже упущена. Слишком много средств Россией вложено в специальную военную операцию, слишком высокая цена, в том числе невосполнимая, была заплачена за принуждение Запада (Украина здесь просто поле боя, полигон и инструмент, как цинично бы это ни звучало) к миру и осознанию реальности. Сейчас Москву не устраивает ничего, кроме полного выполнения всех её требований, включая разоружение, денацификацию и нейтрализацию Украины, признание новой территориальной действительности на международном уровне, формирование новой архитектуры евразийской безопасности и полное снятие с РФ всех западных рестрикций («санкций»). Полагаем, правильно будет ещё истребовать компенсаций и репараций за экономический и военный ущерб. И вот с этой объективной реальностью Трампу придётся что-то делать. Проблема для Трампа в том, что все условия России обязательны, и любое неисполнение хоть какого-то из них — это мина замедленного действия с допущением возможности повторного конфликта. А это РФ совершенно не нужно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Трамп выступил против поставок Украине дальнобойного оружия для ударов по территории России
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