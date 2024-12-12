Когда и куда скажут, тогда и туда и уйдёшь. Ишь, что о себе возомнил.

Недавно в Южной Корее произошёл политический кризис: инициированный президентом страны Юн Сок Ёлем военный переворот был в считанные часы загашен усилиями парламента, экстренно собравшегося на заседание и проголосовавшего за отмену введённого главой государства военного положения. Вдаваться в подробности того, почему так произошло, мы не будем — важно лишь то, что каждый президент Южной Кореи, по традиции, с позором выгоняется со своего поста и обвиняется во всех смертных грехах, а происходящее затем лицемерно именуется проявлением демократии.

Как бы то ни было, пока что за свой выпад Юн Сок Ёль не ответил: голосование по импичменту провалилось, а призывы добровольно покинуть должность президент крайне непредусмотрительно игнорирует, позволяя себе при этом заявлять, что будет продолжать бороться с соответствующими призывами.

Проще говоря, в Южной Корее опять проблема с верховной насквозь коррумпированной властью, которая при этом не хочет отвечать за свои действия и преступления. Напомним, что введение военного положения в Южной Корее — это событие абсолютно экстраординарное, которое до последних событий не случалось вот уже почти 45 лет.