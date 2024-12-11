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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Союзники Трампа активно выставляют Зеленского виновником затягивания украинского кризиса
И это правильно. Ведь так и есть.

Не секрет, что Россия из кожи вон лезла, чтобы загасить украинский кризис в зародыше, и даже была готова свои собственные национальные интересы в рамках Стамбульских соглашений растоптать, лишь бы не доводить до кровавого развития событий. Всё, что надо было сделать Киеву — на всё согласиться, всё исполнять и жить себе счастливо, правда, без Крыма, вопрос принадлежности которого с 2014 года решён и не обсуждается. Но вышло так, что киевское политическое руководство, поддавшись на науськивания коллективного Запада и не проявив способность к принятию суверенных решений, позволило себе затянуть конфликт, итогом которого, вероятнее всего, станет прекращение существования Украины как государства.

Поскольку избранный президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах Америки и противостоянии с Китаем, спихнув Украину на тех, кто и должны в первую очередь её финансировать — европейских лимитрофов — то он активно использует своих союзников для того, чтобы выставить в сознании широкой общественности исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского главным и, по сути, единственным виновником затягивания сложившегося кризиса с Россией.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого с Трампом тёплые дружеские отношения, сегодня заявил, что он связался с Зеленским и предложил ему рождественское перемирие с крупным обменом военнопленными с российской стороной, что стало бы идеальным первым шагом к мирному урегулированию. По словам Орбана, Зеленский отверг это предложение и полностью его исключил.

«Мы сделали всё, что могли», — констатировал премьер Венгрии.

Мы сейчас не будем упоминать, что никакое перемирие не нужно в первую очередь России, которая совершенно справедливо воспримет это как возможность для ВСУ перегруппироваться и накопить сил. Важно не это. Важно то, что своим действием Орбан, являющийся, напоминаем, ключевым союзником Трампа в Европе, прямым текстом обвинил Зеленского, а не кого бы то ни было ещё в нежелании мириться. Тем временем вся команда Трампа регулярно публикует в своих соцсетях различные оскорбительные для Зеленского «мемасики», и надо быть откровенно наивным человеком, чтобы думать, будто это делается без согласия на то самого Трампа, которому Зеленский, и это прекрасно видно по «языку тела», максимально неприятен.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #венгрия
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Зеленский продолжает придумывать сценарии, при которых Украину примут в НАТО
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