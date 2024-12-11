Пойми ты, наконец, что весь конфликт начался из-за НАТО, а ты страну туда втянуть хочешь.

Казалось бы, исполняющему обязанности президента Украины Владимиру Зеленскому ещё в период, когда он был легитимным главой государства, коим он более не является, подробно на пальцах всё объяснили относительно НАТО. США используют Украину как антироссийский таран, но заставлять своих военнослужащих (а без США НАТО не значит ровным счётом ничего, и мы это по данному конфликту уже прекрасно поняли) гибнуть в совершенно неприемлемых количествах ради того, чтобы Зеленский чуть дольше засиделся во власти, однозначно, не будут.

Будучи человеком, привыкшим к тому, что все его даже самые неадекватные пожелания сбываются — и здесь коллективный Запад, исполнявший прежде все хотелки Зеленского, сам в этом виноват, исполнять их не надо было — Зеленский, словно избалованный ребёнок, закатывает истерики и пытается уговорить «родителей» на то, чтобы ему подарили желанную «игрушку».

В частности, сегодня, давая очередное, уже неизвестно какое по счёту за время конфликта интервью западной прессе, Зеленский позволил себе пофантазировать относительно сценария, при котором Украина может стать членом Североатлантического альянса. В представлении Зеленского, Украину можно принять в НАТО в её международно признанных границах, однако пресловутую пятую статью устава альянса распространить только на подконтрольные Киеву территории.

Как Зеленский видит реализацию данного сценария, неизвестно. И. о. президента Украины необходимо понимать две простые вещи. Во-первых, Россия начала специальную военную операцию, дабы пресечь вступление Украины в НАТО. И до тех пор, пока эта перспектива не будет полностью и безоговорочно снята с повестки дня, боевые действия не закончатся. Во-вторых, огромная часть стран НАТО, причём, имеющих в альянсе не последнее значение (мы не берём во внимание Прибалтику, Польшу, Швецию и прочих лимитрофов, от которых ничего не зависит), категорически против того, чтобы напрямую вступать в военный конфликт с Россией из-за Украины. Во всяком случае, в той же Европе понимают, что без всеобъемлющей помощи США конфликт с Россией Старый Свет попросту не потянет.

В Киеве давно уже должны понять, что выгодного Украине исхода данного кризиса не будет ни при каких условиях. Политическое руководство страны могло исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, отделавшись только Крымом, но не захотело этого делать. История ещё расставит деятельность постмайданных властей Украины по правильным местам.