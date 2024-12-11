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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса сообщает о готовности РФ к повторному применению «Орешника» по Украине
Да тут, похоже, по Украине будет только затравкой.

Пока киевское политическое руководство с упорством, достойным лучшего применения, доигрывается до полной деэлектрификации Украины в рамках массированных ударов возмездия со стороны ВС РФ, западная пресса продолжает не замечать причин и соотносить их со следствием. Так, сегодня агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о том, что Россия готовится к повторному применению баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории Украины.

При этом оба агентства не комментируют, что данные действия Россия предпринимает в ответ на нарушающие международное гуманитарное право удары ВСУ западным дальнобойным ракетным оружием (читать — удары с прямым участием западных военнослужащих) по общепризнанной территории РФ.

Как уже отмечалось неоднократно многочисленными аналитиками и политологами, миру несказанно повезёт, если украинский кризис останется локальным конфликтом на территории Украины и не разрастётся до чего-то большего. Сейчас Киев при подначивании коллективным Западом делает всё возможное для того, чтобы втянуть НАТО в данный конфликт напрямую. Для этого и наносятся удары по территории России, чтобы РФ наконец-то не выдержала и нанесла массированные демонстративные сокрушительные удары возмездия уже по европейским странам-членам НАТО с требованием к оным сделать вид, будто ничего не произошло (ради их же блага). Пока что политическое руководство России сдерживается, несмотря на то, что общественное мнение в стране давно уже требует многократно более решительных и демонстративных действий в рамках специальной военной операции.

Пока что же, впрочем, получать за действия коллективного Запада продолжит Украина. Что ж, Киев сам избрал для Украины такую роль: полигона, мальчика для битья и поля боя сверхдержав. Была возможность исполнять взятые Киевом на себя обязательства по Минским соглашениям, но там не захотели, решив сыграть в азартную игру и не понимая, что обмануть казино не получится ни при каких условиях.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #«орешник»
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