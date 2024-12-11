Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первое в России производство лопастей для ветрогенераторов будет запущено уже в этом месяце
Поразительно: до сих пор это был импорт. Вопрос: зачем при таких условиях было развивать ветроэнергетику?

Несмотря на то, что так называемая возобновляемая энергетика — это, по сути, исключительно баловство, которое можно позволить себе только в масштабах отдельно взятых частных домов с помешанными на «энергонезависимости» владельцами, в мире, и, в частности, в России тоже, процесс «озеленения» энергетики продолжается, и в него вкладываются безумные деньги, которые всегда есть, куда потратить на более полезные дела.

В России, например, ветроэнергетика в значительной степени зависит от импортных компонентов: даже лопасти «ветряков» — и те закупались за рубежом. Теперь это делать, как вы понимаете, затруднительно, и вот, в Ульяновске уже в этом месяце будет запущено первое в РФ производство лопастей для ветроэлектрогенераторов.

Предполагается, что на полную мощность — 450 лопастей в год — предприятие выйдет уже в феврале наступающего года. Иными словами, предприятие будет выпускать достаточное количество лопастей для комплектования 150 ветроэлектрогенераторов в год.

#россия #экономика #энергетика #возобновляемая энергетика
+
Написать комментарий (0)
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Двигатели «АвтоВАЗа» станут мощнее — СМИ
Западная пресса сообщает о готовности РФ к повторному применению «Орешника» по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
10
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
52
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
13
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
15
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
4
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
4

Сейчас обсуждают

CountrysidePlay
20:29
А, хорошо. Получается, у меня еще несколько часов, чтобы получить Лего Стар Варс с "чуждого" айпи. А потом, я безо всякой ерунды смогу зайти на аккаунт и установить ее. Ее не заберут если что? Ну, из-...
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
PanzerK
20:26
Чем 6600GT?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
20:25
А вы куда-то уходите?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Backardi
20:24
Опять этот ламер не раскрыл потенциал 1030, а ведь она потенциально быстрее чем 6600, сколько можно обсираться?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Дмитрий Еременко
20:22
Меньше мути с "юными дарованиями" и "счастливыми владельцами", а не то останешься с кулером DeepCool THETA 31, прицепишь его на спину и будешь летать как Карлсон. Да и 1030 с ГДДР4 памятью....
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Mallory
20:16
Gimp опакечен во flatpak, так что скачивается вместе с рантаймом и везется на флешке, inkscape опакачен в appimage, так что аналогично, blender динамически линкуется только с glibc и Xlib, а если на с...
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
Станислав Кузнецов
20:16
Как это в России не продается? Я в первые дни после релиза купил в зеленом стиме
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
FelsheR-zzzzz
20:10
Вся беда в том что эти тупые не говорящие по русски чурки - в большинстве очень умные и в целом умнее российских детей. Плюс им есть для чего учиться и чего добиться в жизни. Такого "нового русского" ...
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Dante1980
20:07
качать можно откуда угодно. проблемы только с забиранием. причем только тех игр кто ушел - а это примерно 20% остальные 80 ьез проблем на любой аккаунт с любого адреса
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
FelsheR-zzzzz
20:02
1030 на ддр4? Следующего клоуна позовите.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем