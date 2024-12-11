Поразительно: до сих пор это был импорт. Вопрос: зачем при таких условиях было развивать ветроэнергетику?

Несмотря на то, что так называемая возобновляемая энергетика — это, по сути, исключительно баловство, которое можно позволить себе только в масштабах отдельно взятых частных домов с помешанными на «энергонезависимости» владельцами, в мире, и, в частности, в России тоже, процесс «озеленения» энергетики продолжается, и в него вкладываются безумные деньги, которые всегда есть, куда потратить на более полезные дела.

В России, например, ветроэнергетика в значительной степени зависит от импортных компонентов: даже лопасти «ветряков» — и те закупались за рубежом. Теперь это делать, как вы понимаете, затруднительно, и вот, в Ульяновске уже в этом месяце будет запущено первое в РФ производство лопастей для ветроэлектрогенераторов.

Предполагается, что на полную мощность — 450 лопастей в год — предприятие выйдет уже в феврале наступающего года. Иными словами, предприятие будет выпускать достаточное количество лопастей для комплектования 150 ветроэлектрогенераторов в год.