Реально мощных агрегатов, видимо, придётся ждать, как второго пришествия.

Приёмистость автомобиля — это, если, конечно, грамотно данную приёмистость использовать, в первую очередь безопасность движения. Возможность быстро влиться в скоростной поток движения, быстро перестроиться и никому при этом не помешать — это то, ради чего, собственно, и стоит приобретать автомобили с мощными силовыми установками.

К сожалению, ничего подобного «АвтоВАЗ» сегодня даже близко предложить не может. Вероятно, на предприятии осознают, что агрегаты его производства застряли где-то в конце 1980-х — начале 1990-х, поэтому решили хоть как-то добавить «кобылок» под капот. Так, согласно сообщению TG-канала «Автопоток», в Тольятти увеличат мощность 16-клапанных двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Назвать выигрыш в мощности значительным, особенно при учёте сумм, которые «АвтоВАЗ» сегодня просит за свою продукцию, в любом случае не получится, но лиха беда начало. Так, 1,6-литровый мотор вместо 106 л. с. начнёт развивать мощность в 122 л. с., а мощность 1,8-литрового повысится со 122 л. с. до 135 л. с.

Данные показатели по-прежнему несерьёзны, особенно если рассматривать появление в модельном ряду «АвтоВАЗа» такого автомобиля, как Lada Aura, которой под капот напрашивается силовая установка мощностью хотя бы (подчёркиваем: хотя бы) в 200 л. с. Сообразят ли в «АвтоВАЗе» разработать такие двигатели хотя бы для линейки Sportline автомобилей Lada, вопрос, к сожалению, открытый, а, может, даже и риторический.