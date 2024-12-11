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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Кажется, электричество на Украине скоро — всё.

Сегодня утром по тематическим группам в социальных сетях распространилось видео с повреждениями в Таганроге в районе военного аэродрома. Минобороны России на протяжении двенадцати часов хранило молчание, и вот, буквально только что опубликовало официальное заявление по факту произошедшего.

Итак, официально заявлено, что удар наносился ракетами ATACMS производства США. В ударе участвовали шесть ракет, две из которых были перехвачены, а четыре отклонены благодаря средствам радиоэлектронного подавления. К сожалению, без повреждений не обошлось: в результате «падения фрагментов ракет» пострадали военнослужащие из числа личного состава аэродрома, незначительно повреждены два здания на технической территории аэродрома, повреждены три единицы автомобильной техники и гражданские автомобили на аэродромной автостоянке.

Минобороны России пообещало, что на данную атаку будет дан ответ, и все соответствующие меры по этому поводу будут приняты.

Напомним, ранее сегодня уже сообщалось о подготовке российской стратегической авиации к массированному удару по объектам на территории Украины. Вероятно, 0 вольт в розетках по всей Украине — это уже не фантастика, а скорая реальность. К сожалению, удары по территории Украины страны коллективного Запада, в данном случае США, абсолютно не отрезвляют. Как вы знаете, удары западным дальнобойным оружием невозможны без прямого использования западных (американских) систем спутникового позиционирования, наблюдения и целеуказания, и, как следствие, без прямого задействования американских военнослужащих. Возможно, настало время для нанесения демонстративного отрезвляющего удара по территории стран НАТО с требованием к оным сделать вид, будто никакого удара на самом деле не произошло (для их же собственного блага).

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
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vl
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VladTag
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