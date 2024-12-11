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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой, но без компромиссов
На каких условиях прикажут — на таких и будете подписывать договоры. Хватит уже иллюзий, честное слово.

Годы идут, ситуация в зоне боевых действий для Украины продолжает с каждым днём ухудшаться, но от жизни в иллюзиях представители киевского политического руководства отказываться всё также не собираются. Казалось бы, всем всё уже давно понятно, но только не официальному Киеву и его различным функционерам.

Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам по мирному урегулированию кризиса, однако не пойдёт ни на какие «компромиссы». Данное заявление в очередной раз демонстрирует один простой факт: в Киеве заседают не дипломаты (дипломатия, как известно, это искусство компромиссов) и не политики (политика — это искусство возможного), а банальные функционеры, отрабатывающие чужой заказ.

Во-первых, Украину уже никто спрашивать не будет, на что она там готова или не готова идти. Её попросту поставят перед свершившимся фактом. Во-вторых, на компромиссы не готова Россия, и это самое главное. Российская «программа минимум» по политико-дипломатическому урегулированию текущего кризиса — это абсолютная демилитаризация Украины, её тотальная денацификация со сменой правительства, вечная и неотчуждаемая ни при каких обстоятельствах нейтрализация, признание новых территориальных реалий, отмена массы нарушающих права человека законов. Ещё раз: это план минимум.

Можно, конечно, вспомнить, что у Украины тоже есть её «план минимум» в лице возвращения в границы 1991 года, но здесь необходимо отдавать себе отчёт в одной простой вещи: у России возможность силового достижения своих целей имеется, и если другого выхода не останется, то так и будет происходить, а вот у Украины даже при безмерной поддержке Запада таких возможностей нет. Собственно, от этой объективной реальности Киеву и нужно «плясать», но пока осознания реальности вкупе с принятием правильных решений там нет даже близко, и вряд ли будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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