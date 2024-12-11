Для автомобилей и промышленности.

Поскольку России теперь приходится рассчитывать только на себя (на Китай надейся, а сам не плошай), то возникла острая необходимость наращивания производства абсолютно всего, что раньше с большим удовольствием покупали на Западе за деньги, полученные от продажи этому же Западу энергоносителей по откровенной дешёвке. Понятно, что российские «бизнесмены» с удовольствием продолжали бы действовать так и впредь, но сложилась такая ситуация, при которой импортозамещение стало вынужденным в результате агрессивных, незаконных действий коллективного Запада.

В частности, серьёзно пострадал рынок синтетических масел, коих, как вы понимаете, необходимо производить много и разных категорий вязкости. И вот, как сообщила «Газпром нефть», Омский завод смазочных материалов наладил производство необходимой синтетической основы для автомобильных и индустриальных масел. Уточняется, что за девять месяцев уходящего года выпуск синтетических масел увеличен «Газпром нефтью» в три раза, причём речь идёт о маслах для «широкого спектра» промышленной и автомобильной и трансмиссионной техники, нуждающейся в постоянном наличии и обновлении смазочных материалов.

Смазочные материалы являются «расходниками», а это значит, что производить их необходимо с колоссальным избытком, дабы не разгонять инфляцию конкретно на данную категорию товаров, которая и так за последние три года подорожала приблизительно вдвое. По вполне понятным причинам.