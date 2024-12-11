Скоро Маск возглавит Департамент государственной эффективности, тогда и посмотрим, кто, что и куда отправлял, а, главное, зачем. Если, конечно, Маску дадут работать.

Если бы хотя бы в 2021 году кому-нибудь сказали, что коллективный Запад влезет в украинский кризис до такой степени, что пожертвует ради Киева своим собственным благополучием и повесит мир на волосок от ядерной аннигиляции, никто бы, пожалуй, в это не поверил. Как бы то ни было, имеем то, что имеем: уровень вмешательства Запада в кризис на стороне Украины совершенно беспрецедентный; достаточно отметить лишь тот факт, что свой вооружённый конфликт Киев проиграл примерно к лету 2022 года, а дальше держится исключительно на западной «помощи».

И вот, уходящая невменяемая администрация США продолжает в свои последние недели работы делать всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, позволив ВСУ оказывать сопротивление российской специальной военной операции ещё хотя бы несколько месяцев после прихода в Белый дом нового хозяина, уже озвучившего свою идею по сокращению поддержки Киева. США выделяют Украине очередной кредит, и данное известие прокомментировал американский бизнесмен и будущий глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск.

По словам Маска, масштаб финансовой поддержки США Украины находится уже за гранью безумия.

Здесь необходимо понимать одну простую вещь: США, быть может, и затягивают украинский кризис, но его исход в любом случае предрешён. Причём, предрешён он с первого дня российской специальной военной операции. Математика и статистика не на стороне Киева с западными столицами.