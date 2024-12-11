Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск возмущён предоставлением Украине очередной многомиллиардной финансовой помощи
Скоро Маск возглавит Департамент государственной эффективности, тогда и посмотрим, кто, что и куда отправлял, а, главное, зачем. Если, конечно, Маску дадут работать.

Если бы хотя бы в 2021 году кому-нибудь сказали, что коллективный Запад влезет в украинский кризис до такой степени, что пожертвует ради Киева своим собственным благополучием и повесит мир на волосок от ядерной аннигиляции, никто бы, пожалуй, в это не поверил. Как бы то ни было, имеем то, что имеем: уровень вмешательства Запада в кризис на стороне Украины совершенно беспрецедентный; достаточно отметить лишь тот факт, что свой вооружённый конфликт Киев проиграл примерно к лету 2022 года, а дальше держится исключительно на западной «помощи».

И вот, уходящая невменяемая администрация США продолжает в свои последние недели работы делать всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, позволив ВСУ оказывать сопротивление российской специальной военной операции ещё хотя бы несколько месяцев после прихода в Белый дом нового хозяина, уже озвучившего свою идею по сокращению поддержки Киева. США выделяют Украине очередной кредит, и данное известие прокомментировал американский бизнесмен и будущий глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск.

По словам Маска, масштаб финансовой поддержки США Украины находится уже за гранью безумия.

Здесь необходимо понимать одну простую вещь: США, быть может, и затягивают украинский кризис, но его исход в любом случае предрешён. Причём, предрешён он с первого дня российской специальной военной операции. Математика и статистика не на стороне Киева с западными столицами.

#россия #украина #сша #политика #финансы #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)
Госдеп США назвал «оправданным шагом» фактическую оккупацию Израилем части территории Сирии
«Газпром нефть» за 2024 год втрое увеличила производство синтетических масел
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
8
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
6
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
48
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
9
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
4
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
12

Сейчас обсуждают

Sergey Yanvarev
17:27
Кроме Fallout ни чего толкового больше и не было. Примитив сплошной. Безликие актёры, тупые сценарии, простые, как три рубля повороты сюжета.
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
Nahoni
17:26
Дураков не сеют и не жнут,- в детстве мне бабушка говорила !
Россиянин трижды поверил мошенникам и потерял более 2 600 000 рублей
Матвей Шишкин
17:25
Через пару лет возможно и будет стоить 70 тыс Я брал 4080 новую за 85 в марте 23 года А по поводу 8800 xt не надо надеется что она будет дешевле 85-90 тыс на старте
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
owzod
17:25
так и есть)
Cyberpunk 2077 получила обновление с улучшением оптимизации потоков процессора
7raven
17:15
Ниче, пиндосы еще за все ответят, за все свои грехи, фоллаут их ждет не в книжках и фильмах, а в реальности.
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
7raven
17:14
Дурашка, уже давно давно их бабло в дело пошло, тебе забыли об этом сообщить ))
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
FelsheR-zzzzz
17:13
Значит скоро изберут, боюсь даже, что у вас в ньюраде, только такие и будут.) Ибо у 404х либерастов с бандерцами что-то не получилось в незалежность. Их в утиль.
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
7raven
17:12
Да он блаженный, не понимает всей картины. До целей СВО еще как раком до Парижа.
Глава СВР считает, что Россия близка к достижению целей СВО
abdulla
17:11
на практике процентов 7 может и прибавится. посмотрим.
В России стартовало производство новых гражданских грузовиков на базе военной автомобильной техники
7raven
17:11
Как будто он что то другое может сказать, пес шелудивый .
Шольц заявил, что гордится выбранным Германией курсом по отношению к Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем