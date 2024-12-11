Этот отрыв от реальности уже тяжело даже комментировать.

Германия последние без малого три года находится в настолько унизительном положении, что это неловко уже даже как-то обсуждать. Страну заставили отказаться от выгодного в первую и последнюю очередь для неё самой сотрудничества с Россией, «порекомендовали» передавать Украине свои вооружения, опасно оголяя собственные арсеналы, приказали присоединиться к незаконным рестрикциям («санкциям») по отношению к РФ, заставили «проглотить» подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», и ещё при этом делать хорошую мину при плохой игре.

Ситуация для Германии весьма печальная, и будь её политическое руководство хоть немного предусмотрительнее и крепче в политическом плане, всё было бы радикально иначе. Но имеем что имеем: пока ещё действующее руководство Германии продолжает изображать, что довольно сложившейся ситуацией, при этом продолжая проводить что-то вроде чемпионата по членовредительству. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц в комментарии телеканалу ARD заявил, что «гордится» тем, какой курс выбрала Германия по отношению к Украине.

По словам Шольца, Германия стала крупнейшим европейским поставщиком военной «помощи» Украине и при этом избежала эскалации конфликта. Данную политику Шольц, представьте себе, окрестил «разумным балансом».

Здесь нам придётся поправить Шольца, внеся немного реальности в его комментарий. Во-первых, эскалации конфликта удалось избежать не из-за политики Германии, а исключительно благодаря сдержанности политического руководства России, которое не наносит воспитательных ракетных ударов по территории ФРГ, хотя более чем способно это сделать, если иного способа угомонить еврофункционеров не останется. Во-вторых, поддержка Украины стоила Германии значительной части её промышленной базы, и при этом процесс находится только в самой начальной его стадии. В-третьих, обратного пути для ФРГ уже нет, как бы ни развивалась ситуация и кто бы ни пришёл к власти в Германии в следующем году: газопроводы повреждены, российское общество, равно как и политический класс, обозлены и воспринимают действия Германии как предательство, причём совершённое насильственно и в ущерб немецким интересам. Путь к восстановлению российско-германских отношений будет долог и тернист, и без полной смены правящих в Германии элит этого добиться уже не получится. Ну, главное, что Шольц сложившимися обстоятельствами гордится; проще говоря, горд собой.