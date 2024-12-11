Так вроде столько уже и передали. И они были уничтожены. Западный ВПК такие потери восполнять давно не в состоянии.

В рамках украинского кризиса, который усилиями коллективного Запада стал во многом глобальным, не было ни одного оружия западного производства, которое успешно себя показало. Приблизиться к статусу эффективного смогли разве что установки РСЗО HIMARS, но и к ним ВС РФ очень быстро удалось адаптироваться, «вынести» огромное количество этих установок и, в целом, нивелировав их эффект. Что до зенитно-ракетных комплексов Patriot, то произошёл вообще максимальный разрыв шаблона, если этот шаблон в принципе, конечно, изначально был.

Впрочем, осознали реальность и значительное отставание западных образцов вооружений от современной действительности далеко не все. Среди предпочитающих жить в иллюзиях — исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, во время встречи с представителем Европарламента Ирае Гарсией Перес заявивший, что изменить ход событий для Украины могут 10—12 «дополнительных систем Patriot».

По мнению Зеленского, поставки указанного количества «систем Patriot» сделают данный конфликт для России «бессодержательным», поскольку полностью закроют небо над Украиной.

Здесь нам придётся расстроить Зеленского, потому что США примерно столько систем Patriot Украине уже и передали, и они либо были уничтожены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», либо накрыты «Искандерами», либо вовсе сосредоточены исключительно на защите неба над Киевом, абсолютно с этой задачей не справляясь по причине острой нехватки ракет-перехватчиков и их крайне ограниченного выпуска в самих Штатах.

Изменить ход событий для Украины может только подписание с Россией мирного договора. Да, он будет полностью на условиях Москвы, да, Киеву придётся от многого отказаться, очень многое признать и за крайне многое заплатить, но у политического руководства Украины был выбор: не доводить до конфликта и исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Не захотели. Таковы азартные игры, в которые киевское политическое руководство решило поиграть, наивно не готовясь при этом к проигрышу.