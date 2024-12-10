Достижение Россией целей проводимой ею специальной военной операции на Украине уже близко. По крайней мере, так считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, давший соответствующий комментарий в рамках интервью журналу «Разведчик».
По словам Нарышкина, сейчас российские вооружённые силы имеют стратегическую инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения, вооружённые силы Украины «находятся на грани развала», а действующее украинское политическое руководство уже нелегитимно и, как следствие, недоговороспособно.
Здесь, конечно, Нарышкин выражает весьма оптимистическую точку зрения. С одной стороны, свой конфликт Украина проиграла уже в первые полгода специальной военной операции, когда государство утратило свои основные доставшиеся ему в наследство от СССР/России средства ведения боевых действий, не говоря уже об экономическом аспекте данного противостояния. Дальше в дело вступил коллективный Запад, который сейчас и держит Украину на плаву во всех смыслах. И отпускать её в свободное плавание он явно не намерен. Да, теоретически, США могут соскочить с этой заведомо провальной «игры», а за США неизбежно последует и Европа, которая без Вашингтона в военном и военно-промышленном планах не значит ничего, но рассчитывать на это не стоит.
Приемлемое для России политико-дипломатическое урегулирование этого кризиса на данном этапе выглядит невозможным, поскольку у Киева сохраняется возможность изображать несогласие и оказывать сопротивление ВС РФ за счёт западной помощи, а это значит, что урегулирование будет военным, силовым, навязанным и Украине, и Западу.
Пока что же говорить о близости к достижению целей СВО, мягко говоря, преждевременно. И если демилитаризация успешно осуществляется методом уничтожения ВСУ, то вот с денацификацией всё идёт больше в обратном направлении. С нейтрализацией Украины тоже не всё однозначно: и. о. президента Украины Владимир Зеленский продолжает настойчиво требовать вступления страны в НАТО, а это для РФ абсолютно неприемлемо. На международном уровне признавать новые территориальные реалии пока тоже никто не собирается. Да и о снятии с РФ западных санкций, что также озвучено как условие мирного урегулирования, речи не ведётся: только наоборот. Иными словами, объективная реальность пока складывается в пользу того, что вести боевые действия может прийтись ещё по меньшей мере год, хотя многое, конечно, будет зависеть от реальной решимости новой администрации США с президентом Дональдом Трампом. Прекратят поставлять оружие Киеву — всё закончится за несколько месяцев. Не прекратят — конфликт затянется и дальше, но со всё тем же неизбежным исходом.