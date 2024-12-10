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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СВР считает, что Россия близка к достижению целей СВО
Весьма оптимистично. А оптимист — это зачастую плохо информированный пессимист.

Достижение Россией целей проводимой ею специальной военной операции на Украине уже близко. По крайней мере, так считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, давший соответствующий комментарий в рамках интервью журналу «Разведчик».

По словам Нарышкина, сейчас российские вооружённые силы имеют стратегическую инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения, вооружённые силы Украины «находятся на грани развала», а действующее украинское политическое руководство уже нелегитимно и, как следствие, недоговороспособно.

Здесь, конечно, Нарышкин выражает весьма оптимистическую точку зрения. С одной стороны, свой конфликт Украина проиграла уже в первые полгода специальной военной операции, когда государство утратило свои основные доставшиеся ему в наследство от СССР/России средства ведения боевых действий, не говоря уже об экономическом аспекте данного противостояния. Дальше в дело вступил коллективный Запад, который сейчас и держит Украину на плаву во всех смыслах. И отпускать её в свободное плавание он явно не намерен. Да, теоретически, США могут соскочить с этой заведомо провальной «игры», а за США неизбежно последует и Европа, которая без Вашингтона в военном и военно-промышленном планах не значит ничего, но рассчитывать на это не стоит.

Приемлемое для России политико-дипломатическое урегулирование этого кризиса на данном этапе выглядит невозможным, поскольку у Киева сохраняется возможность изображать несогласие и оказывать сопротивление ВС РФ за счёт западной помощи, а это значит, что урегулирование будет военным, силовым, навязанным и Украине, и Западу.

Пока что же говорить о близости к достижению целей СВО, мягко говоря, преждевременно. И если демилитаризация успешно осуществляется методом уничтожения ВСУ, то вот с денацификацией всё идёт больше в обратном направлении. С нейтрализацией Украины тоже не всё однозначно: и. о. президента Украины Владимир Зеленский продолжает настойчиво требовать вступления страны в НАТО, а это для РФ абсолютно неприемлемо. На международном уровне признавать новые территориальные реалии пока тоже никто не собирается. Да и о снятии с РФ западных санкций, что также озвучено как условие мирного урегулирования, речи не ведётся: только наоборот. Иными словами, объективная реальность пока складывается в пользу того, что вести боевые действия может прийтись ещё по меньшей мере год, хотя многое, конечно, будет зависеть от реальной решимости новой администрации США с президентом Дональдом Трампом. Прекратят поставлять оружие Киеву — всё закончится за несколько месяцев. Не прекратят — конфликт затянется и дальше, но со всё тем же неизбежным исходом.

#россия #украина #политика #боевые действия
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