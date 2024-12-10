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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Смотри, их тысячи!»: в Сети вирусятся снятые ВС РФ кадры нескончаемой колонны бросивших оружие сирийских военнослужащих
С характерными закадровыми комментариями.

Как вы знаете, два дня назад коллапс Сирии достиг своего апогея: президент Башар Асад вместе с семьёй покинул страну и приехал в Россию, где ему предоставили политическое убежище, а Сирия была в считанные дни захвачена радикальными исламистами из запрещённых в РФ террористических группировок. Ситуация неприятная, для сирийцев же она вообще катастрофическая, и при этом никакого сопротивления правительственные войска «бармалеям» не оказывали.

Доказательств этому предостаточно, а сегодня в Сети начали вируситься снятые российским военным контингентом в Сирии кадры, демонстрирующие огромную растянувшуюся на километры колонну сирийских военнослужащих, бредущих куда-то в сторону от боевых действий. Комментарии российских военных при этом характерные и крайне неодобрительные, осудительные и язвительные.

«Вот они, *****, сирийцы, бросившие оружие. Сколько мы уже проехали, их вовсе не тысяча. Смотри, они не кончаются. Их тысячи! Целая бригада, как минимум. А ведь могли воевать за свою страну. А ещё мы из-за них страдать должны», — комментирует увиденное российский военный.

На что рассчитывали сирийские военные, откровенно говоря, непонятно. Если им не нравился Башар Асад, то надо иметь полностью набитую опилками голову, чтобы вообразить себе, что при экстремистах жизнь станет лучше. Полагаем, имел место банальный подкуп сирийских командующих, которые в тот же день убежали за рубеж, а простым солдатам и офицерам не осталось ничего другого, как взять ноги в руки — и бежать. Куда, правда, вопрос. Нас он, впрочем, волновать не должен.

#россия #политика #сирия
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