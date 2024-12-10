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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин призвал создать структуру по поддержке переезжающих в РФ украинцев
Дело нужное и правильное.

После начала российской специальной военной операции именно РФ стала страной, принявшей наибольшее среди всех государств количество украинских беженцев. Украинцы в России моментально адаптируются, поскольку попадают в свою же культурную среду, находят работу и, по большей части, всем довольны. Но на сегодняшний день в вопросе переезда украинцев в Россию есть масса трудностей, связанных с необходимостью проведения процедуры фильтрации, что сейчас происходит только в аэропорту «Шереметьево», дабы не впустить случайно в страну тех, кто хотят не работать, а вредить.

Тем не менее, завершение кризиса уже на горизонте, боевые действия вступили в так называемый эндгейм, а это значит, что в перспективе огромное количество украинцев также поедут в Россию. И чтобы содействовать данному процессу, необходима какая-то специальная служба, структура. И вот, с призывом такую структуру создать сегодня выступил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, нужно обязательно поддерживать людей, которые хотят связать своё будущее с Россией.

Необходимо понимать, что при всех проблемах в украинском обществе, вызванных оголтелой пропагандой последних одиннадцати лет, процесс этот обратимый, а в РФ как раз не хватает квалифицированных специалистов в самых разных отраслях, включая инженерные. Сейчас на Украине промышленности уже нет и ещё десятилетиями не будет, и единственный путь для украинских инженеров и квалифицированных спецов очевиден.

#россия #украина #политика
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