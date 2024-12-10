Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский не исключил возможность снижения до 18 лет мобилизационного возраста на Украине
Пошла обработка. Зеленский под суд не хочет, поэтому будет воевать за счёт украинцев столько, сколько ему это позволят делать.

Если вы внимательно следите за всем, что происходит вокруг российско-украинского кризиса, а не обращать на него внимание даже при всём желании невозможно, то, вероятно, знаете, что коллективный Запад активно продавливает на «независимой» и «суверенной» Украине снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Зачем это делать, если принимать на веру заявления и. о. президента Украины Владимира Зеленского о незначительных потерях ВСУ в текущем конфликте, полагаем, очевидно (Зеленский банально лжёт о потерях ВСУ). И если раньше в Киеве данную опцию прямо отрицали, то теперь Зеленский этого уже попросту не исключает.

Так, отписываясь в очередной раз в своих социальных сетях, Зеленский заявил, что приоритетом для Украины является оружие, в частности, ракеты, и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста. Если вам показалось, что Зеленский наоборот отверг идею снижения мобилизационного возраста, то это лишь иллюзия: по факту, и. о. президента Украины лишь заявил, что получение ракет является более приоритетной задачей, чем ужесточение мобилизации. Это значит, что если Киев не получит ракеты и прочую «зброю» от Запада, то приоритет будет изменён. Типичная манипуляция общественным мнением и усыпление его бдительности.

Нетрудно догадаться, что Зеленский и его команда будут затягивать конфликт так долго, как это возможно, а все заявления о готовности к переговорам — лишь усыпление бдительности. Ничего позитивного это для Украины, естественно, не сулит: трагедия будет продолжаться, и откровенно непонятно, почему российское политическое руководство никак не способствует активной смене функционеров в Киеве, ведь так вести боевые действия можно ещё долго, потому что не имеющих возможности покинуть страну мужчин, которых можно взять под белые ручки и затащить в ВСУ, на Украине ещё предостаточно.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ с помощью FPV-дрона поразили танк M1 Abrams в приграничном с Курской областью районе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
50
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
5
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
+

Сейчас обсуждают

RXO
18:49
Бред не пишите. Для фхд этой карты еще на кучу лет. Лучи выключи и вперед
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Станислав Белоусов
18:49
Моя мысль была в том, что если говорить о массовом сборе ДНК-образцов, то логично предположить, что это делается для приоритетной категории военных, особенно контрактников. Это связано с их более высо...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Анна Франскевич
18:48
Высокий инпут лаг может решить старлинк. А геймпас ему может быть если сильно поменяются правила рынка. Прим станет модно игры лишь на час арендовать. Как никак все больше игроки убеждаются что все ра...
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Яков Рудев
18:45
Что понимается под высокоскоростным интернетом? Не раскрыто. 20 лет назад 1 мегабит радовал. Сейчас 100. Можно хоть 500 мегабит взять по желанию.
Министр Шадаев: В России к 2030 году 97% домохозяйств будут с быстрым интернетом
Nvidia&Intel Hater
18:42
ты идиот ?? хотя кого я спрашиваю.в Боевых действиях они участвовали потому что враг вторгся через границу и это и есть задача погранвойск присечь вторжение.дебилушка ты саложопая.По логике они бросит...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
18:41
"монополию на Шутеры" Если учесть, что шутеры с самыми большими онлайнами в истории у Валв и Крафтона, то это очень странное утверждение.
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Сергей Гончар
18:38
Cd projekt пошли в жопу со своим ведьмаком 4. Ложка хороша к обеду.
CD Projekt обещает сегодня удивить фанатов Cyberpunk 2077, сделав несколько важных анонсов
VRoman
18:35
Ещё бы IF разогнали чтоль в следующем поколении раза так в два. А то двухканальная DDR5 6000 в 1,5 раза быстрее текущей IF.
Патч AMD AGESA 1.2.0.2b для платформы AM5 немного повышает игровую производительность
Владимир Свечников
18:33
Индиану Джонса мусором считаете или середнячком?
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Станислав Белоусов
18:30
Служили рядом с границей. Но как это отменяет их факт участия в боевых действиях, или во время войны противник априори не пересекает границу?) И это уже не говоря о ставших нормой ежедневных обстрелов...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем