Пошла обработка. Зеленский под суд не хочет, поэтому будет воевать за счёт украинцев столько, сколько ему это позволят делать.

Если вы внимательно следите за всем, что происходит вокруг российско-украинского кризиса, а не обращать на него внимание даже при всём желании невозможно, то, вероятно, знаете, что коллективный Запад активно продавливает на «независимой» и «суверенной» Украине снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Зачем это делать, если принимать на веру заявления и. о. президента Украины Владимира Зеленского о незначительных потерях ВСУ в текущем конфликте, полагаем, очевидно (Зеленский банально лжёт о потерях ВСУ). И если раньше в Киеве данную опцию прямо отрицали, то теперь Зеленский этого уже попросту не исключает.

Так, отписываясь в очередной раз в своих социальных сетях, Зеленский заявил, что приоритетом для Украины является оружие, в частности, ракеты, и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста. Если вам показалось, что Зеленский наоборот отверг идею снижения мобилизационного возраста, то это лишь иллюзия: по факту, и. о. президента Украины лишь заявил, что получение ракет является более приоритетной задачей, чем ужесточение мобилизации. Это значит, что если Киев не получит ракеты и прочую «зброю» от Запада, то приоритет будет изменён. Типичная манипуляция общественным мнением и усыпление его бдительности.

Нетрудно догадаться, что Зеленский и его команда будут затягивать конфликт так долго, как это возможно, а все заявления о готовности к переговорам — лишь усыпление бдительности. Ничего позитивного это для Украины, естественно, не сулит: трагедия будет продолжаться, и откровенно непонятно, почему российское политическое руководство никак не способствует активной смене функционеров в Киеве, ведь так вести боевые действия можно ещё долго, потому что не имеющих возможности покинуть страну мужчин, которых можно взять под белые ручки и затащить в ВСУ, на Украине ещё предостаточно.