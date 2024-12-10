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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ с помощью FPV-дрона поразили танк M1 Abrams в приграничном с Курской областью районе
«Абраши» сыпятся даже от FPV-дронов. Что уж говорить про более серьёзное оружие.

Российская специальная военная операция на Украине показала многое: полное превосходство России в плане военной промышленности над всем Западом вместе взятым, что подтверждают и сами западные функционеры, откровенно слабую эффективность западных образцов военной техники, ну и, конечно же, наглядно продемонстрировала, что современный конфликт радикально изменился.

В частности, настоящую революцию совершили беспилотные технологии. К простеньким FPV-дронам прикрепляют необходимые средства поражения, и те с запредельной точностью поражают цель, причём позволяют наносить удары в самые уязвимые места этой цели. Главными «лузерами» данного конфликта являются танки: цели крупные, уязвимые, способные детонировать изнутри благодаря мощному боекомплекту. И вот, сегодня в тематических группах в социальных сетях стали распространяться свежие кадры поражения танка M1 Abrams производства в США в курском приграничье.

На кадрах видно, как FPV дрон, управляемый, вероятно, по оптоволокну (что также стало ноу-хау данного конфликта), поражает танк. На последующих кадрах видно уже, очевидно, брошенную машину, и повторное попадание дрона по цели для её уже гарантированного уничтожения.

Напоминаем, что сейчас ВСУ уже примерно на 90 % (оставшиеся 10 % — это кустарно производимые дроны) зависят от коллективно-западной, преимущественно американской, военной поддержки. Свой конфликт Украина проиграла уже очень давно, теперь же вопросом времени является совместный с ней проигрыш тех, кто максимально вписался в данный кризис, невзирая ни на логику, ни на реальность, ни на экономическую целесообразность, ни на политические последствия, проще говоря, ни на что.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #m1 abrams #fpv дроны
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