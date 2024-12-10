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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что энергетическое сотрудничество с Россией было правильным решением
Конечно. Глядя на тысячами в месяц закрывающиеся предприятия, невольно начнёшь мыслить в правильном направлении.

За последние 2,5 года экономическая ситуация в Германии начала резко ухудшаться. Многие представители российского общества любят видеть в этой ситуации какие-то совпадения и случайности, но по факту никаких совпадений здесь нет: текущее экономическое положение Германии вызвано отказом Берлина от сотрудничества с Россией, подрывом «Северных потоков», отказом от российских энергоносителей и утратой российского рынка. Как итог, сейчас в Германии даже официально «техническая рецессия», которая по факту никакая не техническая, а самая настоящая, и при этом грозящая перейти в депрессию.

И вот, в рамках интервью французскому телеканалу France 2 экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой ФРГ имела счастье быть обеспеченной всем вышеперечисленным, откровенно заявила, что энергетическое сотрудничество Германии и России не было ошибкой, и даже наоборот — было «беспроигрышно» выгодно обеим сторонам. Как справедливо отметила Меркель, газовое сотрудничество России и Германии уходит ещё в период Холодной войны: ФРГ был выгоден доступный российский газ, и сейчас ей крайне невыгодны дорогие энергоресурсы, на которые приходится полагаться теперь.

Не берёмся судить, с какой целью Меркель делает эти заявления, но они совершенно логичны и правильны. Германия на протяжении примерно пятидесяти лет обеспечивала свою промышленную базу, по сути, за счёт России, а теперь эта промышленная база бежит куда глаза глядят (преимущественно в США), потому что сохранять своё присутствие в ФРГ — это обрекать себя на неконкурентоспособность.

Самое время Германии начать переосмысливать своё положение. Но, судя по заявлениям, исходящим из уст главного претендента на должность канцлера — Фридриха Мерца — с осознанием реальности в немецких политических кругах всё не просто плохо, там всё катастрофически плохо и печально. Для Германии, понятное дело.

#россия #политика #экономика #германия #энергетика
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