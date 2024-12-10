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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китай жёстко ограничил поставки компонентов для беспилотников в США и страны ЕС — Bloomberg
В качестве ответа на возможные западные рестрикции. Только так и надо действовать: за удар — бить в ответ с десятикратной силой, а не мямлить.

В ноябре этого года, то есть, вот совсем недавно, страны коллективного Запада не придумали ничего умнее, чем предложить ввести незаконные рестрикции («санкции») против Китая за то, что тот, видите ли, якобы оказывает поддержку России в её специальной военной операции, обеспечивая закупки российских энергоресурсов и, тем самым, пополняя российский бюджет.

Как вы прекрасно понимаете, влияние Китая на экономическую устойчивость России, конечно, имеется, но оно далеко не столь всеобъемлющее, как об этом фантазируют на Западе. Также избранный президент США Дональд Трамп смеет угрожать Китаю 100-процентными тарифами на ввозимую в США продукцию, и вот, по всей видимости, в Пекине решили продемонстрировать коллективному Западу, что так себя вести не надо, а с политикой введения незаконных рестрикций против всех подряд нужно завязывать. Причём, чем быстрее Запад это поймёт, тем лучше для него.

Так, согласно сообщению агентства Bloomberg, Китай жёстко ограничил в США и Евросоюз поставки компонентов для производства беспилотников. Как отмечает агентство, именно эти дроны впоследствии в огромных количествах оказываются на Украине, где позволяют ВСУ затягивать конфликт. Речь идёт об ограничении поставок электродвигателей, аккумуляторов, контроллеров и иных критически важных для БПЛА компонентов.

Bloomberg полагает, что этот ответ Китая — лишь начало, и впереди между Поднебесной и коллективным Западом разразится настоящая санкционная война. Исход которой, учитывая бесконечную и всеобъемлющую зависимость Запада от Китая во всём, вот то есть, абсолютно во всём, предельно очевиден. Очевидно, расчёт китайских политиков в том, чтобы на Западе наконец-то очнулись, пришли в себя и поняли, какое место в мире сейчас они сейчас занимают.

Если информация Bloomberg правдива, то можно только похвалить Китай. Вместо разговоров про «партнёров» и заявлений о готовности продолжать сотрудничество там начинают бить по самому болезненному месту коллективного Запада — по его благополучию и кошельку, причём бьют сразу, на упреждение, и с огромной силой. Только так с этими «ястребами» и надо себя вести; по-другому они не понимают. А чем больше на Запад наложено ограничений и чем сильнее валится его уровень жизни, тем быстрее к власти там начнут приходить хотя бы минимально вменяемые деятели. Сложные времена куют сильных лидеров; тучные времена куют вот то нечто аморфное и бесхребетное, что сейчас заседает в высоких европейских кабинетах.

#сша #политика #китай #экономика #санкции #евросоюз #беспилотники
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