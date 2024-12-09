Посмотрим, посмотрим. Договоры с экстремистами — дело бесполезное в абсолютном большинстве случаев.

После того как сирийская правительственная армия без боёв и без сопротивления сдала всю подконтрольную руководству страны территорию, власть захватили радикальные исламисты, и президент Башар Асад был вынужден бежать вместе с семьёй в Россию, где ему предоставили убежище, перед Москвой встал пусть и не критический, но всё же важный вопрос о дальнейшем положении дел с военными базами в Сирии. Речь идёт о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и о базе ВКС России в Латакии на аэродроме Хмеймим.

После того как сирийская правительственная армия без боёв и без сопротивления сдала всю подконтрольную руководству страны территорию, власть захватили радикальные исламисты, и президент Башар Асад был вынужден бежать вместе с семьёй в Россию, где ему предоставили убежище, перед Москвой встал пусть и не критический, но всё же важный вопрос о дальнейшем положении дел с военными базами в Сирии. Речь идёт о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и о базе ВКС России в Латакии на аэродроме Хмеймим.

Хотя звучит всё очень разумно и логично, но не стоит забывать о том, что в Сирии сейчас власть захвачена исламскими радикалами-экстремистами, а договоры с этими деятелями в абсолютном большинстве случаев не стоят даже выеденного яйца. То ли представители сирийской оппозиции по наивности считают, что смогут держать эстремистов в узде, что, сами понимаете, больше фантастика, чем что бы то ни было ещё, то ли грядёт обман.

В любом случае, РФ всеми действиями демонстрировала, что для неё сирийский «кейс» уже полностью отыгран, и уж тем более сейчас, когда огромные расходы идут на поддержание специальной военной операции на Украине, России точно не до инвестиций в разрушенную 13 годами боевых действий Сирию. Свою роль — обкатку боевой авиации — Сирия для России сыграла.