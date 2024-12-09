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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На российских позициях в зоне СВО начали появляться светофоры, информирующие о приближении БПЛА
Всё новое — хорошо забытое старое.

Российская специальная военная операция на Украине превратилась, и этого, понятное дело, в реальности не хотела ни одна истинная сторона данного конфликта, в гибрид войн прошлого и будущего. С одной стороны, в рамках этого конфликта мы наблюдаем боевые действия будущего — с повсеместным применением беспилотников самых разных типов и действующих во всех стихиях, с другой стороны, классический окопный и штурмовой конфликт при поддержке артиллерии и бронетехники.

Поскольку беспилотники доставляют очень много проблем, ВС РФ решили организовать на позициях системы информирования об их приближении. Так, согласно сведениям украинских тематических каналов в социальных сетях, которые они получают непосредственно с линии боевого соприкосновения, на российских позициях в зоне конфликта стали применять «фронтовые светофоры», призванные оповещать личный состав о приближении БПЛА.

Преимущественно подобную сигнализацию устанавливают в важных для боевых действий локациях, а у самих светофоров есть несколько ступеней индикации, извещающих о безопасном, относительно безопасном или опасном с точки зрения БПЛА положении дел на конкретном участке.

#россия #украина #политика #боевые действия
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