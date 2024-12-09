Сильно. Главное — побольше денег и оружия Украине передавать и почаще к антироссийским рестрикциям присоединяться.

Когда немецкие политические функционеры вопреки всем предупреждениям и предостережениям своих советников и промышленников присоединялись к шквалу незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), они, наверное, и не думали, что российская экономика ими критически недооценена, а своя — критически переоценена. В результате всех указанных действий в Германии началась официально признанная рецессия, которая в обозримой перспективе имеет все шансы перерасти в тотальную депрессию.

Катастрофа ситуации в том, что никакого пути назад уже нет: отношения с Россией уничтожены до такой степени, что сложно себе представить, как Берлин намеревается их восстанавливать, даже если искренне в результате смены власти захочет это сделать, гигантского российского рынка сбыта больше нет, дешёвых российских энергоресурсов тоже больше нет. И вот, одним из главных пострадавших от политики своих деятелей является известный на весь мир автоконцерн Volkswagen AG.

На протяжении 87 лет концерн пережил всё: и одного усатого деятеля с сомнительными идеями, и его коллапс, и поражение Германии, и её раздел, и объединение, многочисленные кризисы. Действующих функционеров он может уже не пережить, и этому свидетельствуют регулярные забастовки рабочих Volkswagen, протестующих против снижения заработных плат и сокращений численности сотрудников. Хотя с точки зрения концерна его действия логичные, но, как вы понимаете, если бы не всё вышеперечисленное, таких действий бы не было.

И вот, ситуация накалилась до такой степени, что изобразить попытку её «разрулить» решил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он попросил руководство Volkswagen AG не закрывать заводы на территории Германии. По мнению Шольца, было бы «неправильно» закрыть немецкие заводы Volkswagen: у концерна есть ответственность перед сотрудниками и перед государством. По всей видимости, то, что перед гражданами Германии и перед Германией в целом есть ответственность и у самого Шольца, канцлер, бесхребетность которого и довела до текущей ситуации, упомянуть забыл.

Понятно, что в одночасье в Германии всё не схлопнется — накопленный за тучные годы «жирок» ещё будет потихоньку использоваться. Но тенденция катастрофическая для ФРГ. И здесь можно только чувствовать удовлетворение от истинного проявления справедливости. Присоединяясь к незаконным антироссийским рестрикциям, официальный Берлин хотел катастрофического падения уровня жизни в России, в результате которого в стране сменилась бы власть, поэтому, при всём сочувствии к простым рабочим концерна Volkswagen (и сотен, тысяч других немецких предприятий), просто прекрасно наблюдать полёт этого бумеранга обратно в запускающего.