Кажется, начали что-то понимать. Но это не точно.

За последние два дня в Сирии закончился период правления секулярной системы, выстроенной Башаром Асадом, а до него — его отцом, и началось что-то, что ещё очень сильно и больно аукнется простым сирийским гражданам. Исключений из данного правила, по крайней мере, в ближневосточном регионе, нет, не было и вряд ли Сирия таковым станет. Ничего хорошего в этом нет, совершенно непонятно, на что рассчитывали правительственные войска, без сопротивления сдававшие свои позиции и, по сути, обрекавшие страну на исламизацию и радикализацию.

Понимают перспективы пока немногие сирийцы, но те, что оказались прозорливее других, начали стремительно подавать прошения о предоставлении убежищ в странах Евросоюза. В своё время Европа уже совершила глупость, приняв миллионы, миллионы и ещё раз миллионы беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, из-за чего теперь Европа в крайне неприглядном положении, и вот, похоже, какую-то минимальную способность к обучению на собственных ошибках европейские функционеры демонстрируют. Так, сегодня Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление им убежища.

Полагаем, за Германией и Австрией последуют и другие страны Старого Света. Теперь возникает куда более серьёзный вопрос: куда побегут беженцы, которые хоть и устали от нищеты и бесконечных боевых действий, но отнюдь не намерены терпеть радикальных исламистов? Вопрос крайне тревожный, поскольку от Сирии совсем недалеко до Кавказа.

Напомним, коллапс сирийского правительства, вызванный нежеланием армии оказывать сопротивление радикалам, оказался неожиданно быстрым для всех, и в первую очередь, полагаем, для Башара Асада, ныне с семьёй находящегося в России в рамках предоставленного ему политического убежища.