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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский надеется выпросить у Байдена вступление Украины в НАТО, пока тот ещё президент США
Как же это всем уже надоело. Хуже горькой редьки.

Казалось бы, с навязчивой идеей (фантазией, сказкой, чушью) о вступлении Украины в НАТО пока ещё действующему политическому руководству страны необходимо забыть, причём как можно быстрее, если оно желает сохранить и саму Украину и, в конце концов, себя, потому что ситуация на линии боевого соприкосновения разворачивается столь стремительно, что ничего гарантировать скоро не представится возможным.

Очевидно, избранный президент США Дональд Трамп во время кратковременной встречи «на ногах» с исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским в Париже всё последнему разложил по полочкам, и такой сценарий нелегитимного главу украинского государства, как вы понимаете, не устраивает. Поэтому, как сообщают украинские источники со ссылкой на своих осведомителей в Офисе президента, Зеленский намерен задействовать для реализации своей навязчивой идеи пока ещё президента США Джо Байдена, известного своей (вернее, его администрации) абсолютно неадекватной позицией по Украине и России.

Идея, якобы, заключается в том, чтобы Байден дал «зелёный свет» на вступление Украины в НАТО, пока он ещё имеет на то полномочия. Здесь, если, конечно, эти сведения правдивы, следует отметить вопиющую безграмотность киевского политического руководства (что, конечно, совершенно неудивительно). Во-первых, вступление в НАТО — процесс небыстрый: к тому гипотетическому моменту Байден президентом уже давно не будет. Во-вторых, для принятия страны в альянс нужно иметь безоговорочное единогласное мнение по этому поводу. В случае с Украиной никакого единогласия в НАТО нет даже близко: никому не хочется вешать на свой баланс страну с полностью разрушенной экономикой, потерянными территориями и жаждущим бежать из страны куда глаза глядят населением.

Но и это не самое главное. Самое важное то, что вступление Украины в НАТО — это неприемлемый для РФ сценарий, из-за подготовки к реализации которого в значительной степени и началась специальная военная операция, целью которой является демилитаризация, нейтрализация и денацификация Украины. Ключевое здесь — демилитаризация, то есть, полное лишение государства военного потенциала и, как следствие, угрозы. Официальный Киев по-прежнему не может понять, что решать судьбу Украины будет Россия, и что договариваться надо не с западными спонсорами кризиса, а с Москвой. Глядишь, за искреннее стремление к переговорам в награду им будет позволено сохранить не только жизни, но и награбленное богатство. Но это не точно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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