Сейчас такой момент, через день другой момент.

В результате молниеносного коллапса Сирии, которого, похоже, никто не ожидал, включая и тех (преимущественно Турцию), кто этот коллапс организовали, снарядив экстремистские группировки в атаку, в стране произошла насильственная смена власти, которая ещё большим горем аукнется простым сирийцам и огромными проблемами для всех соседей Сирии.

В частности, у России в Сирии две военные базы: пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота, являющийся единственным для РФ опорным пунктом в Средиземном море, а также база Воздушно-космических сил на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Собственно, сейчас ключевой для России вопрос заключается в том, удастся ли эти базы сохранить на фоне прихода в Сирии к власти радикальных исламистских экстремистов.

Вопрос, как вы понимаете, очень серьёзный, но на данный момент, как сообщает МИД России, «серьёзной угрозы безопасности» российским военным объектам в Сирии нет. При этом обе базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Видимо, хотя и нельзя сказать наверняка, подразумевается, что ВС РФ готовы при необходимости отстреливаться от экстремистов, если те вздумают проникнуть на российские военные объекты.