15 лет боевых действий и беспросветной нищеты довели и народ, и армию до ручки. Теперь будет всё то же самое, только хуже и под властью неуправляемых группировок.

Последнюю неделю у многих, хотя в России, понятное дело, есть более важные информационные поводы, внимание было приковано к событиям в Сирии. Радикальные экстремистские группировки, коих в Сирии под покровительством коллективного Запада и Турции расплодилось столько, что в их наименованиях и зонах контроля легко запутаться, да и каждую придётся отмечать «звёздочкой», со скоростью, которой позавидует даже немецкий блицкриг начала Второй мировой войны, начали занимать ключевые сирийские города.

При этом сирийские правительственные силы никакого (подчёркиваем: ни-ка-ко-го) сопротивления радикальным исламистам из запрещённых экстремистских группировок не оказывали. В результате города падали один за другим, в полностью исправном состоянии, а колонны антиправительственных сил, втопив педали в пол, двигались по направлению к столице Сирии — Дамаску.

Сегодня ночью представители запрещённых в России организаций уже контролировали Дамаск, средства информирования граждан, а также вынудили политическое руководство Сирии, по сути, бежать из страны. Таким образом, правительство президента (теперь уже с приставкой экс-) Башара Асада полностью и в считанные дни потеряло страну, а теперь в Сирии управлять будут представители радикальных исламских течений, что ничего хорошего сирийскому населению, конечно же, не сулит.

Причин, по которым всё произошло столь стремительно и без оказания сопротивления, можно назвать много. Общая усталость сирийского народа и её вооружённых сил от этого беспросветного конфликта, страшная нищета, вызванная наложением на Сирию незаконных рестрикций («санкций») без возможности их обходить, «отжим» американскими войсками сирийских нефтяных полей, из-за чего государство лишилось доходов, и многое-многое другое. Наконец, сработал фактор личной жадности командующих сирийскими войсками, которых с вероятностью, близкой к абсолютной, попросту подкупили. Разложение, вызванное пятью годами заморозки сирийского кризиса, сыграло свою злую шутку.

Понятно, что со сменой власти, тем более, учитывая её идеологическую направленность, ничего для простых сирийцев в лучшую сторону не изменится. В худшую — в два счёта. Сейчас главный вопрос заключается в том, сможет ли Россия сохранить свой пункт материально-технического обеспечения в Тартусе и базу воздушно-космических сил на аэродроме Хмеймим.