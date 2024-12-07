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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью наносили удары по объектам энергетики Украины
Останавливаться в этом деле нельзя ни на сутки.

Как уже много раз говорилось, энергия — это всё. Без энергии невозможно ни производство, ни эксплуатация чего бы то ни было, ни оказание сопротивления в рамках вооружённого конфликта. Поэтому тот факт, что на территории Украины всё ещё сохраняется электро-, тепло- и газоснабжение различных промышленных предприятий, многие из которых перепрофилированы под отвёрточную сборку беспилотников, вызывает уйму вопросов, на которые нет никакого логичного ответа.

В любом случае, работа по лишению официального Киева энергетического потенциала ведётся и перешла в категорию постоянной. Массированные удары время от времени, конечно, наносятся, но последние месяцы ВС РФ предпочитают бить точечно по конкретным важным в данный момент времени энергообъектам. Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что в течение суток оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллеристы наносили удары по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Куда конкретно прилетало, МО РФ не сообщает; с мест известно о том, что дроны повредили как минимум одну распределительную подстанцию в Запорожье.

Как такового военно-промышленного комплекса у Украины давно уже нет — он выбит российской армией, но кустарные и условно «подвальные» предприятия, на которых из импортных комплектующих собирают беспилотники, продолжают функционировать. И парализовать их работу можно только обесточиванием страны. Делать это необходимо, потому что через ликвидацию возможностей производства вооружений на Украине осуществляется упрощение работы ВС РФ непосредственно на линии боевого соприкосновения и повышается безопасность жителей приграничных регионов, по которым регулярно в больших количествах с Украины летят БПЛА.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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