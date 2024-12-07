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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц и Трамп «подробно» обсудили тему Украины — немецкая пресса
Что здесь обсуждать? Условия России давным-давно озвучены. Ваша задача — их выполнить безоговорочно и в полном объёме. Другого варианта нет и не будет.

С Украиной всё всем более или менее понятно: провал коллективного Запада в этом конфликте неизбежен при любых раскладах, и сейчас виновникам начала и затягивания этого кризиса необходимо мыслить только об одном: как сделать так, чтобы Россия их простила, и как сохранить свои собственные лица. Со вторым уже поделать ничего не удастся — лица давно в гематомах, и это можно разве что «припудрить» косметикой, которой надолго не хватит — а вот с первым придумать ещё что-нибудь можно.

По всей видимости, в западных столицах наконец-то начали что-то осознавать, поэтому сегодня немецкое издание BR24 со ссылкой на свои источники сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Согласно комментарию издания, разговор был «подробным» и затрагивал преимущественно тему Украины. Шольц пытался донести до Трампа мысль о том, что без мнения украинского народа «ничего нельзя решить».

На самом деле, конечно же, в реальности всё будет решаться за спиной Украины, потому что киевское политическое руководство полностью невменяемо и недоговороспособно. Что же до циничного заявления Шольца про мнение украинского народа, которое якобы обязательно надо учитывать, то что же никто не учитывал мнение украинского народа, когда ситуация была доведена до вооружённого кризиса с последующим его постоянным затягиванием? Это, как вы понимаете, в первую и в последнюю очередь не в интересах населения Украины. Так что лицемерие и цинизм на Западе надо заканчивать: там должны понять, что решать текущий конфликт придётся с Москвой, а нравится это кому-то или нет — дело вообще сотой важности.

Условия Москвы по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса известны, перечитайте их ещё раз, вникните в их смысл, после чего возвращайтесь, когда будете готовы эти условия принять и исполнить в полном объёме, безоговорочно, с компенсациями в пользу РФ.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #германия
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