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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президенты России и Беларуси подписали Договор о гарантиях безопасности
В рамках Союзного государства. А ещё подписали договор о едином рынке электроэнергии.

По сути, если говорить как есть, Россия и Беларусь интегрированы в экономическом, военном и политическом планах до такой степени, что их можно назвать единым государством. Сегодня подтверждений этому стало больше. Во-первых, президенты двух стран подписали Договор о гарантиях безопасности, а во-вторых, Договор о едином рынке электроэнергии.

Смысл обоих договоров очевиден из их названий. Россия и Беларусь обязуются обеспечивать безопасность друг друга, совместно работать в вопросах обороны государств и защиты их конституционного строя и территориальной целостности с использованием всех имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие.

С договором об общем рынке электроэнергии всё тоже достаточно просто. Поскольку РБ и РФ, по сути, являются союзниками во всех сферах, включая промышленную, и продукция белорусской промышленности может использоваться в России и соответствовать положению об импортозамещении, то и энергетический рынок двух стран должен быть единым. Кроме того, не забываем о том, что у Беларуси после строительства атомной электростанции возник избыток электрической мощности, которую можно перенаправить в Россию, в которой сейчас проходит активная индустриализация.

#россия #политика #экономика #беларусь #белоруссия
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