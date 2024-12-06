Зеленскому надо показывать проект мирного договора, а не какое-то там «Пекло».

Несмотря на то, что исход украинского кризиса очевиден уже даже тем, кто изо всех сил пытались закрывать глаза перед лицом реальности и повторять про себя «это всё неправда, это всё неправда, Украина побеждает», киевское политическое руководство, такое чувство, будто продолжает изо всех сил жить в иллюзорном мирке. Так, сегодня Укроборонпром презентовал исполняющему обязанности президента Украины Владимиру Зеленскому новый дрон-ракету под названием «Пекло».

Конкретные подробности данного изделия остались за кадром; официально заявлено лишь то, что «Пекло», якобы, уже применялось в боевых действиях, а дальность его действия превышает 700 километров. Данное расстояние беспилотник-ракета преодолевает за час, то есть, его скорость составляет порядка 700 км/ч.

Что в этом беспилотнике украинского кроме названия, не уточняется. Как и не уточняется, где конкретно его производят и в каких количествах. Здесь необходимо понимать, что сколь игрушечной не казалась бы представляемая Киевом военная техника и системы вооружений, по местам их производства в обязательном порядке необходимо наносить удары с целью срыва их производства. Потому что даже «игрушка» при грамотном применении может доставить России неприятности, которые ей совершенно не нужны.