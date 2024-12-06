Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль на протяжении недели стремительно укреплялся по отношению к доллару
Национальная валюта отыграла значительную часть ослабления.

Несмотря на то, что в результате глобального процесса дедолларизации влияние американской валюты на международную торговлю уже подорвано, и обратного пути данному процессу нет, а Россия с партнёрами рассчитывается преимущественно в национальных валютах, внутри российского общества сохраняется колоссальная инерционность, в результате чего курс рубля к доллару оно продолжает воспринимать как некий имеющий хоть какое-то значение экономический показатель.

Безусловно, пока что от курса доллара зависит стоимость электроники, автомобилей и вообще большей части импорта, да и в сути это не доллар укреплялся, а рубль ослабевал, и ослабевал он по отношению ко всем иностранным валютам, а не только к доллару. Но за минувшую рабочую неделю российская валюта смогла отыграть значительную часть падения, укрепившись на 10 рублей по отношению к доллару. Если в начале недели за одного вечнозелёного американского президента предлагали 109 рублей с копейками, то установленный ЦБ РФ курс на выходные составляет 99 рублей за одно напечатанное на прямоугольной бумажке изображение Джорджа Вашингтона.

Резкое ослабление рубля эксперты связывали с незаконными рестрикциями («санкциями») США против «Газпромбанка», который почти три года оставался вне рестрикций, дабы позволять европейским покупателям хотя бы через него оплачивать поставки российского природного газа. Понятно, что обход этих незаконных рестрикций будет найден, да и Европе для полного протрезвления и осознания реальности совсем не помешает пожить без российского газа вообще — так, как этого и хотят европейские политические функционеры — но и российские интересы списывать со счетов не надо. Поступление валюты, которая затем обменивается на рубли, идущие на оплату той же специальной военной операции, висящей колоссальным вынужденным бременем на государственном бюджете, отнюдь не помешает.

#россия #финансы #экономика #курс валют
+
Написать комментарий (0)
МИД РФ призвал граждан России покинуть Сирию в связи со сложной военно-политической обстановкой в республике
Премьер Венгрии заявил, что Киев совершил большую ошибку, не согласившись на мир с Россией весной 2022 года
Россия может разместить «Орешник» на территории Беларуси в 2025 году — Путин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
28
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:40
Следующий опус будет про установку 77 хардов в этот старый потасканный системник. Ждём-с. (душевный щiрый смайлег)
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Александр Балакирев
18:33
Вот же люди выдумывают. Заняться что ли нечем?
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
Алексей Дрёмин
18:32
Пиратил и буду пиратить всегда
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
PanzerK
18:30
Это не статья про Интел, это статья про "истории, байки и воспоминания о давно минувших днях."...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Петр Еюкин
18:23
Все зависит от диагонали и соответственно ppi.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
sNQ
18:23
У многих производителей есть такие бичёвые комплекты, так что не только Kingston этим грешит.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Петр Еюкин
18:23
В целом апскецлеры хорошее решении, но не в топовом сегменте.
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Рома Аслгареев
18:23
Но на графиках тестов будет красочнее разница
AMD отключила циклический буфер в процессорах Zen 4 с помощью обновления микрокода AGESA
sNQ
18:22
Корпус XPG Valor Mesh без вентиляторов вообще. Поставил 5 вентиляторов ID-Cooling, они обошлись в 2 тысячи. SSD вполне адекватный, я предлагал варианты получше, но человек отказался. Видеокарта RTX 40...
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
PanzerK
18:19
Любой каприз за ваши деньги... номер карточки прислать? Хотя вон там есть внизу статьи кнопочка для донатов - можете воспользоваться.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем