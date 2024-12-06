Национальная валюта отыграла значительную часть ослабления.

Несмотря на то, что в результате глобального процесса дедолларизации влияние американской валюты на международную торговлю уже подорвано, и обратного пути данному процессу нет, а Россия с партнёрами рассчитывается преимущественно в национальных валютах, внутри российского общества сохраняется колоссальная инерционность, в результате чего курс рубля к доллару оно продолжает воспринимать как некий имеющий хоть какое-то значение экономический показатель.

Безусловно, пока что от курса доллара зависит стоимость электроники, автомобилей и вообще большей части импорта, да и в сути это не доллар укреплялся, а рубль ослабевал, и ослабевал он по отношению ко всем иностранным валютам, а не только к доллару. Но за минувшую рабочую неделю российская валюта смогла отыграть значительную часть падения, укрепившись на 10 рублей по отношению к доллару. Если в начале недели за одного вечнозелёного американского президента предлагали 109 рублей с копейками, то установленный ЦБ РФ курс на выходные составляет 99 рублей за одно напечатанное на прямоугольной бумажке изображение Джорджа Вашингтона.

Резкое ослабление рубля эксперты связывали с незаконными рестрикциями («санкциями») США против «Газпромбанка», который почти три года оставался вне рестрикций, дабы позволять европейским покупателям хотя бы через него оплачивать поставки российского природного газа. Понятно, что обход этих незаконных рестрикций будет найден, да и Европе для полного протрезвления и осознания реальности совсем не помешает пожить без российского газа вообще — так, как этого и хотят европейские политические функционеры — но и российские интересы списывать со счетов не надо. Поступление валюты, которая затем обменивается на рубли, идущие на оплату той же специальной военной операции, висящей колоссальным вынужденным бременем на государственном бюджете, отнюдь не помешает.