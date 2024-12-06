Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии заявил, что Киев совершил большую ошибку, не согласившись на мир с Россией весной 2022 года
Что уж теперь обсуждать. Это был пусть и бесконечно несуверенный, но всё же выбор Киева. Теперь — только полное выполнение условий РФ.

Как вы прекрасно помните, в начале весны 2022 года Россия и Украина, по сути, практически договорились о прекращении огня и решили спорные вопросы: глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия парафировал (подписал) проект будущего договора. Но затем в Киев прискакал вечно взъерошенный тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и, по сути, в приказном тоне потребовал от Украины продолжать воевать, о чём также прямым текстом заявил тот же самый глава украинской переговорной делегации.

Всё, что было дальше, уже печальная история, страшная действительность и катастрофическое для Украины будущее. Понимают это сегодня уже все, и сразу о том, к чему для Киева приведёт конфликт с Россией, предупреждал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Время показало, что Орбан, как и многие другие здравомыслящие политики, аналитики и эксперты, был абсолютно прав.

И вот, теперь, когда всё уже практически решено, Орбан может разве что сочувствующе прокомментировать, что Киев совершил большую, можно даже сказать, фатальную ошибку, отказавшись от мира с Россией в 2022 года. По словам Орбана, украинские власти «поставили не на ту лошадь», в итоге всё дошло до того, что мы видим сегодня.

Трудно сказать, на что рассчитывали в Киеве и в подначивающих его западных столицах, учитывая, что математика и статистика в этом конфликте всегда была не в их пользу. Будущие историки ещё поломают голову над тем, какая логика двигала принятием решений на Западе. Теперь конфликт может быть завершён только полным выполнением всех условий России, и ничего меньшего даже рассматривать нельзя.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
+
Написать комментарий (0)
МИД РФ призвал граждан России покинуть Сирию в связи со сложной военно-политической обстановкой в республике
Мэр Тбилиси обвинил Зеленского в служении иностранным интересам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
25
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

PanzerK
17:10
Сочувствую...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
PanzerK
17:10
Упоминание AMD в статье сделано для выявления неадекватов... собственно сработало.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
PanzerK
17:09
Это не одна статья, а серия статей... на предыдущие собственно даны ссылки, там есть и фотографии и описания. Такие глупости как версии ОС, дров и тд тут никакого смысла нет писать - всё последних дос...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Dimon1996
17:06
Судя по минусам, на этом сайте какое-то сборище отпетых русофобов собралось, м?
Сирийские повстанцы пытаются запустить Ми-8, изучая мануалы из YouTube, это сняли на видео
Nowhere_Man
17:06
Автор, ты наивный чудак, даже после завершения конфликта санкции с России не снимут и с высокой долей вероятности, что вообще не снимут никогда. Разве что только если, не произойдёт какой-то экономич...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Владимир Свечников
17:04
Нет, производительность на ядро при равных частотах у 12, 13 и 14 поколения равная, если речь про i7 и i9. Потому что архитектура одна, хоть и под разными маркетинговыми названиями. Вы, раз уж взялись...
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Dimon1996
17:03
Т.е. чуть глубже Вы глянуть не в состоянии? Например, каким таким волшебным образом куча нашей военной техники (Вы ведь в курсе, что этот Ми-8 не единственный) так легко попала в руки этим бармалеям? ...
Сирийские повстанцы пытаются запустить Ми-8, изучая мануалы из YouTube, это сняли на видео
Константин Крестов
17:02
PanzerK, если не готовы к критике (любой) - незачем выставлять свои опусы на всеобщее обозрение в публичном месте.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
RomanFakov
17:02
Какие-то детские отмазки. Даже комментировать не охота, противно.
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Константин Крестов
17:00
Я бы назвал 7500F Дюроном своего времени: доступно и очень сердито. А 9800x3D - это скорее ультимативный AthlonXP 3200+ (на ядре Barton) среди тормозных и дорогих печек в лице Pentium-4. Ёксель-моксел...
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем