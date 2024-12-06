Что уж теперь обсуждать. Это был пусть и бесконечно несуверенный, но всё же выбор Киева. Теперь — только полное выполнение условий РФ.

Как вы прекрасно помните, в начале весны 2022 года Россия и Украина, по сути, практически договорились о прекращении огня и решили спорные вопросы: глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия парафировал (подписал) проект будущего договора. Но затем в Киев прискакал вечно взъерошенный тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и, по сути, в приказном тоне потребовал от Украины продолжать воевать, о чём также прямым текстом заявил тот же самый глава украинской переговорной делегации.

Всё, что было дальше, уже печальная история, страшная действительность и катастрофическое для Украины будущее. Понимают это сегодня уже все, и сразу о том, к чему для Киева приведёт конфликт с Россией, предупреждал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Время показало, что Орбан, как и многие другие здравомыслящие политики, аналитики и эксперты, был абсолютно прав.

И вот, теперь, когда всё уже практически решено, Орбан может разве что сочувствующе прокомментировать, что Киев совершил большую, можно даже сказать, фатальную ошибку, отказавшись от мира с Россией в 2022 года. По словам Орбана, украинские власти «поставили не на ту лошадь», в итоге всё дошло до того, что мы видим сегодня.

Трудно сказать, на что рассчитывали в Киеве и в подначивающих его западных столицах, учитывая, что математика и статистика в этом конфликте всегда была не в их пользу. Будущие историки ещё поломают голову над тем, какая логика двигала принятием решений на Западе. Теперь конфликт может быть завершён только полным выполнением всех условий России, и ничего меньшего даже рассматривать нельзя.