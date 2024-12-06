В мире лжи говорить правду — это подвиг.

На протяжении двух лет коллективно-западные средства массовой информации рисовали из Владимира Зеленского своеобразное воплощение Уинстона Черчилля, как будто это что-то позитивное, изображали его защитником Украины и поборником свободы с демократией. Все эти фантазии звучали неплохо, пока их можно было подкреплять картой боевых действий, из которой всё равно никто не делал никаких вразумительных выводов, а лишь смотрели на территории без контекста. И вот, теперь, когда карта боевых действий показывает, что Украина свой конфликт проиграла, а вместе с ней проиграл и весь коллективный Запад как протеже и спонсор Киева, вольности на тему личности Зеленского стали нормой.

Вот и мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя введение Зеленским незаконных рестрикций («санкций») против грузинского политического руководства на фоне разгона несанкционированных митингов, являющихся, по сути, организованными извне беспорядками по свержению конституционного строя в Грузии, заявил, что Зеленский служит иностранным интересам. Интересы Украины и украинского народа Зеленского, убеждён Каладзе, совершенно не волнуют.

И с господином Каладзе в данном плане невозможно не согласиться. Достаточно вспомнить, что священной, основной обязанностью главы государства является обеспечение безопасности своего государства и его благополучие. Допрыгавшись до самого страшного со времён Второй мировой войны вооружённого конфликта в Европе, да и ещё с кем — с Россией, являющейся сильнейшей сухопутной армией мира — и при этом пальцем о палец не ударив, чтобы этот конфликт загасить (да, на любых условиях), Зеленский полностью проигнорировал свои основные обязанности как главы государства.

На сегодняшний день Зеленский не воспринимается Россией как легитимный президент Украины, а это значит, что Москва не будет ни о чём переговариваться с Киевом до тех пор, пока там не сменится власть. Ну, либо проблема Украины будет лишена напрямую между Москвой и Вашингтоном уже при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Таков путь лимитрофа — решения за него принимают «старшие товарищи». Так было, есть и так будет всегда.