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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ призвал граждан России покинуть Сирию в связи со сложной военно-политической обстановкой в республике
Вот уж действительно — ситуация.

Последние пару недель в новостных лентах вновь стала часто мелькать Сирия. Связано это с тем, что сирийские вооружённые силы по каким-то причинам, которые ещё предстоит разобрать, оказались неспособны самостоятельно, без помощи РФ, Ирана, Ирака и других сочувствующих, противостоять террористическим по своей сути и по юридическому статусу группировкам. Сейчас эстремисты активно продвигаются с севера на юг, и такое чувство, будто кроме ВКС России никто в подавлении данного процесса не участвует.

Стабилизации обстановки пока нет, поэтому сегодня МИД России через посольство РФ в Сирии призвал россиян, находящихся по тем или иным причинам в арабской республике, воспользоваться пока ещё сохраняющимися возможностями по выезду из страны.

«В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии Посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты», — гласит официальное заявление.

Как вы понимаете, просто так заявления и призывы подобного рода не делаются. Это означает, что в российском внешнеполитическом ведомстве учитывают реалии и прогнозы, и оные, увы, неблагоприятные для Сирии.

#россия #политика #сирия
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