Минусы будут?

Действующие западные политические функционеры очень любят создавать проблему, чтобы затем во всю ивановскую о ней кричать и изображать, будто предлагают способы их решения. Так, коллективный Запад доигрался до страшнейшей со времён Холодной войны конфронтации с Россией, проигрывает ей в прокси-конфликте на Украине, терпит деиндустриализацию, ставшую исключительно следствием обратного эффекта незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), и, в целом, не понимает, что делать и как быть дальше.

Отчётливо это заметно по свежему заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса. Согласно этому заявлению, Россия полностью перешла на военную экономику, и в год производит 1000—1500 танков, или примерно вдвое больше, чем вообще есть в наличии в пяти основных странах Евросоюза. Да, вы всё правильно поняли: Россия в год выпускает вдвое больше танков, чем вообще есть в наличии в Европе в лице её имеющих значение государств; это они так к конфликту готовились и продолжают готовиться.

Писториус добавил, что вышеуказанная статистика демонстрирует очевидность того факта, что «Россия — это самая большая угроза европейской безопасности и будет оставаться таковой в обозримой перспективе».

Не хотелось бы, конечно, давать советов немецким политическим функционерам, но, увы, придётся. Возможно, с таким незначительным промышленным потенциалом, рассчитывая исключительно на поддержку США, с Россией стоит не конфликтовать, а дружить? Причём именно дружить — честно, открыто, взаимовыгодно, на равных условиях? Нет? Немецкая промышленность в рецессии, которая вскоре перейдёт в депрессию, экономика в целом там же, но единственно верных выводов политическое руководство Германии по прежнему упорно не делает. Это что-то поистине потрясающее: историки будущего явно будут ломать головы, пытаясь догадаться, что двигало политиками ФРГ в течение всей первой четверти XXI века.