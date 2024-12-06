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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии снова отличилась эрудицией и заявила, что в Европе живут 1,3 млрд человек
Это, что называется, финиш. Причём ладно бы просто это сболтнула, так хватило наглости ещё спорить с Лавровым.

Когда мы регулярно упоминаем страшно рухнувший уровень ладно бы просто политической, так ещё и общеобразовательной подготовки коллективно-западных «элит», которых будто бы специально выращивают и воспитывают такими, какие они есть, чтобы быть абсолютно управляемыми и покорными, то мы, к сожалению, ни капельки не преувеличиваем. Ярчайшим примером этой обратной селекции элит является до сих пор по непонятным причинам действующая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Заявления Бербок и её даже базовые познания в науках давно стали предметом шуток и мемов, и вот, похоже, одним её новым заявлением в данном перечне сегодня стало больше. Как сообщают средства массовой информации, Бербок зачем-то обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову во время заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте, и в свойственной себе агрессивной недипломатичной манере посмела попытаться не то пристыдить, не то рассмешить главу российского внешнеполитического ведомства. В общем, что-то Бербок сделать хотела, но получилось как обычно.

По словам Бербок, Россия якобы может «обманывать себя», но «не может обмануть мир и 1,3 миллиарда человек, живущих на европейском материке». Начнём с того, что Европа не является материком, и завершим тем, что в Европе живёт примерно вдвое меньше людей, чем представляет себе Бербок. Согласно данным Организации Объединённых Наций, население европейских стран вместе взятых составляет 750 миллионов человек, из них примерно 150 миллионов живут в России.

В целом, у Анналены Бербок что ни заявление — то перл и дипломатический провал. На днях, во время визита в Пекин, она посмела раскритиковать китайско-российское сотрудничество, после чего принимающая сторона попросила представителей немецкой прессы выйти из зала. Видимо, чтобы отчитать Бербок, провести ей лекцию по международным отношениям, но не позорить при этом её в самой Германии. Возможно, это было ошибкой: жители европейских стран должны как можно чаще видеть, кто определяет то, как они будут жить.

#россия #политика #германия #психиатрия #образование
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Россия перешла на военную экономику и в год производит вдвое больше танков, чем вообще есть в Европе — министр обороны Германии
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