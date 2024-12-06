То есть и с Крымом, и с Донбассом.

Сегодня и в Киеве, и в западных столицах уже отошли от фантазий про «границы 1991 года», прекрасно понимая, что ситуация на линии боевого соприкосновения, как бы это помягче выразиться, складывается совсем не в пользу фантазёров, однако тезис про «границы 1991 года» так долго повторялся, что прочно засел на подкорке даже у журналистов. В рамках интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым американский журналист Такер Карлсон, наверное, хотел задать вопрос про границы, но глава российского внешнеполитического ведомства его опередил.

Лавров напомнил Карлсону о первопричинах украинского кризиса и события, приведших к началу Россией её специальной военной операции. Главной причиной, естественно, стал «Майдан» зимы 2013—2014 года, в результате которого на Украине неконституционно сменилась власть, а ряд регионов с этим не смирились.

Всё, что было дальше, уже история, но Лавров заявил об уверенности в том, что если бы трагических событий «Майдана» на Украине не произошло, и оппозиция выполнила бы условия соглашения с тогдашним президентом Виктором Януковичем, то и территориальная целостность страны не была бы нарушена, и она осталась бы в границах 1991 года — с Крымом и с Донбассом.

Проще говоря, Лавров недвусмысленно намекнул на то, что Украина как государство, но ни в коем случае не как народ, сама полностью и безоговорочно виновата во всех своих бедах и утратах. Что до России, то не скажем ничего нового, если отметим, что её вполне устраивала «аренда» военно-морской базы в Севастополе, её абсолютно устраивали безоблачные отношения с коллективным Западом и нейтральная благополучная Украина, и уж точно устраивало отсутствие необходимости вести самые масштабные интенсивные боевые действия в Европе со времён Второй мировой войны.