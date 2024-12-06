А то многие предпочитают делать вид, будто этого условия нет.

Политические «деятели» на Западе, хотя гораздо правильнее называть их функционерами, из раза в раз, чуть ли не каждую неделю вещают различные сказочные сценарии разрешения украинского кризиса и позволяют себе откровенные фантазии относительно «неотвратимого пути» Украины в НАТО. Данные тезисы прямо противоречат условиям, выдвинутым Россией по мирному урегулированию текущего кризиса, и не рассматривают тот факт, что никаких других условий не будет, потому что исход конфликта давно предрешён.

В рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о ключевом (хоть и далеко не единственном) условии, поставленном Москвой перед Киевом и западными столицами, в деле завершения текущего кризиса. Это условие — внеблоковый статус Украины.

«Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины», — заявил Лавров, дополнительно отметив, что внеблоковый статус Украины подразумевает отсутствие на её территории НАТО, любых военных баз и любых военных учений с участием иностранных вооружённых сил.

Напомним, что помимо внеблокового статуса от Украины также требуется провести полную демилитаризацию (по сути, распустить ВСУ, отказаться от тяжёлого оружия и оставить только полицейские силы для охраны порядка), денацификацию (читать — сменить политическое руководство и идеологию), безо всяких «но» признать новые территориальные реалии по состоянию на конец 2022 года и вывести войска с территории России в том виде, в котором её воспринимает Россия. Будет справедливо предположить, что после Курской авантюры Зеленского условия РФ по мирному урегулированию стали гораздо жёстче. И это естественно. Условия урегулирования диктуются реалиями на поле боя, а там всё предельно очевидно.