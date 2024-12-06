Сигнал простой: угомонитесь.

Как вы хорошо знаете, пару недель назад Россия нанесла по предприятию Южмаш в Днепропетровске на Украине удар баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» в неядерном исполнении с гиперзвуковой боевой частью. Это событие стало сенсацией не только и не столько потому, что в мире не существует средств для перехвата «Орешника», но и потому, что это первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности.

Иными словами, Россия демонстрирует, что на любые эскалационные действия коллективного Запада по отношению к РФ в рамках специальной военной операции на Украине последуют ответы многократно большей силы. В рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что применение «Орешника» — это сигнал, означающий, что РФ готова любыми способами защищать свои интересы и не позволит нанести ей стратегическое поражение, о котором грезит Запад.

Лавров также выразил надежду на то, что адресаты сигнала его получили, услышали, восприняли всерьёз и не станут снова разглагольствовать о том, что у России якобы нет никаких «красных линий» и что на них можно не обращать внимание.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия никогда не хотела конфронтации с США. По словам Лаврова, он не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать «ради блага Вселенной».